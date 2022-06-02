大和︰煤氣公司加價對股價影響中性

不過，大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢表示，如果公司沒有復派紅股的明確迹象，煤氣公司「建基於派息可持續地增長」的估值都會受壓。比起今次加價，他提醒投資者更應關注「煤氣公司承諾未來2年不會加價」，恐怕會令公司繼續停派紅股。

煤氣公司停派紅股前，他對該股一直相對正面，惟消息一出立即將其評級由「跑贏大市」直接劈低3級至目前的「沽售」。

煤氣公司副常務董事黃維義曾指出，港人所用的煤氣，成分約40%是石腦油，它確實會因油價反彈而上漲，之後亦會波動，但其餘約60%乃澳洲天然氣，它來自公司在2006年氣價很便宜時所簽訂的25年供貨合約，「10年後嘅天然氣價格無人知，但煤氣大部分成本到2031年都好穩定……現有技術天然氣成分佔比最高約70%。」

不過，常務董事陳永堅周四(2日)表示，過去3年經營成本不斷上漲，包括工程材料及員工開支等，而累積通脹亦預計約4%， 而且公司投資於管網及供氣設施動輒超過10億元，以維持安全可靠的供氣，因此有需要調整收費。

陳永堅將於下周一(6日)的煤氣股東周年大會過後退休，把擔任了近25年的常務董事一職交給黃維義。