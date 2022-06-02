【產經評論】美通脹烏雲罩頂　遏油價有心無力

身處中美博弈的世紀大變局，美國調整國家戰略，包括退出中東，重返亞洲。可一場曠日彌久的新冠疫情，疊加白宮錯判通脹，已損害貨幣政策公信力，更左右11月國會中期選舉形勢。為了堅持反華，至今拜登政府仍不欲面對現實取消中國商品關稅，轉而向中東產油國示好求援。可美國既已退出中東，俄國遭美制裁又讓中東諸國愈感不安，故美國欲回頭打「中東牌」的如意算盤未必響，一旦內部經濟與國際關係皆「雙失」，只會加速美元霸權衰落。

打從美國自阿富汗撤軍，公然抽身中東，沙特阿拉伯少了這強大盟友的支持，得靠自己，近年積極正視與伊朗及土耳其的關係，意圖維持鬥而不破。俄烏開火以來，中東產油國對美國多次催促增產顯得不合作，反映拜登政府撤出中東的代價是自削能源市場影響力。

事實上，美國亦是石油淨出口國，自我供給無問題，這是退出中東的重要依據。豈料俄烏戰爭令歐洲出現能源危機，美國得全力保歐洲供應，但一時間難以完全彌補俄國缺口，致令美國對解決當前油價與通脹問題顯得力不從心。為逼產油國合作，美國已多次釋放戰略石油儲備，致使油儲已降至1987年11月以來最低，可見這個把戲難以再續。

由於歐盟已通過對俄油實施最嚴格制裁，若中東不增產，油價勢必再飆，這是美國經濟當前不能承受的痛。故近日傳來拜登尋求與沙特會晤，相信是要確保中東產油國合作，才決定如何打「中國牌」，非到萬般不得已，還是不欲取消中國商品關稅，免得「放生」對手，變相為中國疫後重啟經濟給力。

且別忘記，5月初美國參議院司法委員會已通過簡稱「NOPEC」的「禁止石油生產或出口卡特爾」法案，一旦兩會通過而拜登又簽署實施，意味石油輸出國組織（OPEC）將面臨反壟斷訴訟，中東產油國必對此有所防範，故說到底還是無意靠邊站向美國靠攏，更不願將俄國剔出產油聯盟，免自削世界影響力，甚或趕狗入窮巷，逼俄國以更低價「甩賣」石油或索性炮製油價失控一鑊熟。故見到中東產油國僅適量增產以補俄缺口，只求穩定國際油價，其他不用多想。

美國是要用盡一切手段孤立俄羅斯、圍堵中國，可經濟長年滯緩和連番政策失誤，令其難再在國際行動上得心應手，反而處處碰壁、搬石砸腳。世界永遠是跟紅頂白，美國繼續罔顧現實，行差踏錯，只會加速國力衰退，變相團結非美勢力冒起，共同重塑全球格局。