東方日報B1：美團季績驚喜　外圍股價彈起

業績公告顯示，美團首季列帳虧損為57.02億美元，按年擴大17.66%；經營虧損按年擴大17.14%至55.84億元，主要由於新業務及其他分部，錄得經營虧損按年擴大12.18%至90.24億元。整體經調整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(LBITDA)為18.4億元，按年縮窄22.74%。

受業績消息提振，該企的美國預託證券(ADR)周四早段折合報188.49港元，較香港收市價高4.6%。

收入佔比最大的餐飲外賣業務，上季收入按年增長17.4%，達241.56億元。經營溢利按年大增41.33%至15.77億元；經營利潤率6.52%，按年擴大1.1個百分點。餐飲外賣交易筆數按年升15.8%至33.61億，結合經營溢利推算，每筆交易利潤為0.4691元，按年增長22.04%。美團表示，農曆新年期間由於「就地過年」風氣，增加了提供年夜飯的商家數量以拓闊消費選擇，高價訂單的佔比有所提升。

不過，值得注意的是，美團的用戶增長開始有放緩勢頭，截至3月底止一年，交易用戶數目為6.929億人，按年增長21.71%，但按季增幅僅為0.34%。公司亦警告，3月下旬起多地實施嚴格防疫限制，許多外賣騎手也被隔離，使業務很大程度上受到供給限制及履約能力限制的影響。

盈利佔比更大的到店、酒店及旅遊業務上季收入為76.21億元，按年增長15.75%；經營溢利按年增長26.39%至34.73億元。首席財務官陳少暉表示，防疫措施對到店業務的影響比外賣業務更大，因北京、深圳等地都一度禁止堂食。他稱，目前很難預測全年業務表現，不過仍對長遠趨勢有信心。

至於繼續燒錢的新業務，上季收入亦按年大增47.01%至144.9億元。董事長兼首席執行官王興提到，正改善營運效率並削減成本，以追求「高質量增長」，包括針對不同地區採用營運指標、在市場推廣方面減少獲取用戶的成本等，預期相關效果會在接下來數季逐漸體現。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，美團有可能重現上周阿里的走勢，在公布業績後股價急彈。他認為，包括美團在內的一眾新經濟股估值吸引，於下半年仍可看高一線。此外，內地防疫措施放寬有利於消費，加上當局的政策重點在於穩經濟，能提供大量就業職位的美團有望受惠。