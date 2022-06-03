美股道指急漲435點　納指升逾2%

美國股市周四(2日)做好，道指收報33,248點，升435點或1.33%；標指收報4,176點，升75點或1.84%；納指收報12,316點，升322點或2.69%。

科技巨頭微軟宣布，將本季每股純利指引調低到介乎2.24至2.32美元，原因是「5月底止3個月不利的外匯變動」。事緣聯儲局擬急步加息，引發美元兌主要貨幣急漲下，將該企的列帳收入及純利分別拖低4.6億美元及2.5億美元，其股價急跌後回升，全日收報274.58美元，升0.79%。

另外，在Meta任職14年的營運總監桑德伯格亦將離任，標誌着公司一個時代的終結。桑德伯格將留在集團董事會，營運總監一職則由目前的首席增長主管Javier Olivan接任。桑德伯格於Meta的地位緊追創始人朱克伯格，有「第二號人物」之稱，更以其女性身份在硅谷打出一片天，朱克伯格形容她是公司的「超級巨星」。

桑德伯格離任Meta營運總監一職後，將專注於其成立的基金和慈善工作，據講卸任非因公司面臨監管壓力，亦與廣告業務減速無關。Meta股價上升5.42%，收報198.86美元。

美國莫德納藥廠同意延遲運送新冠疫苗到歐盟，料約推遲數月至年底或明年初，部分歐洲國家正面臨新冠疫苗需求下降。瑞士上周曾稱將銷毀62萬劑過期新冠疫苗，因該國疫苗需求銳減，莫德納股價收跌2.25%。