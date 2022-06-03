俄國陷外債違約恐觸發171億保險賠付　下個關鍵日係...

信用衍生品裁定委員會(The Credit Derivatives Determinations Committee, CDDC)裁定，俄羅斯未支付一筆美元債券應計利息190萬美元(約1,482萬港元)，令俄羅斯面臨逾一世紀以來首次重大外債違約。據悉，該筆利息將觸發信用違約交換(CDS)賠付額高達22億多美元(約171.6億港元)。

外媒報道，該個由銀行和資產管理公司組成的委員會，周三(1日)就俄羅斯是否發生「未支付的信用事件」進行表決，結果12家銀行投下同意，只有花旗銀行投反對，意味着確認俄羅斯4月的美元債券已構成未支付的違約事件。

報道指，俄羅斯在4月份對債券延期28天付款，未計入這段期間應繼續支付的約190萬美元利息。因此，信用衍生品裁定委員會被要求，裁定俄羅斯沒支付那段期間的應計利息是否構成「未支付」，而在裁定構成未支付後將觸發CDS的賠付。該委員會將於近日再開會，決定信用違約交換合約賠付額。

俄羅斯上次外幣債務違約發生在1918年，當時前蘇聯領袖列寧(Vladimir Lenin)拒絕承認沙皇政權遺留的債務。而俄羅斯下一個違約焦點，會是6月24日到期、1998年發行債券的票息。