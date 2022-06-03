美科企撤退！亞馬遜Kindle電子書店將退出中國

美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)周四(2日)宣布明年將關閉其在中國的Kindle電子書商店，為美國科技巨頭在中國市場的最新一次撤退。

亞馬遜在微博公布，「亞馬遜將於一年之後即2023年6月30日，在中國停止Kindle電子書店的運營。在此之後，您將不能購買新的電子書。對於已經購買的電子書，您可以在2024年6月30日之前下載，並且可以在此後繼續閱讀。」公司指，它已經停止向第三方賣家提供Kindle電子閱讀器，不過一些閱讀器仍在亞馬遜上有售。

Kindle製造商在公告中沒有說明退出的原因，但表示其在華現有業務，如物流、廣告和設備，不會受到影響。

亞馬遜在微博上表示，公司在中國長期的發展承諾不會改變。他們在中國建立了廣泛的業務基礎，並將繼續創新與投入。

亞馬遜此舉引發網民熱議。有人認為是電子書閱讀器風光不再，Kindle成為「時代的眼淚」。不過，也有不少網民指，Kindle只是退出中國，在海外一些國家則仍提供服務。另有網民認為，可能是微信讀書等內地閱讀App搶佔了市場，令Kindle經營受壓。一些剛買Kindle閱讀器不久的用戶抱怨閱讀器將淪為「廢物」，但亞馬遜已逐一回應多個售後服務問題，並為近期購買閱讀器的用家提供退款渠道。