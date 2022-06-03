押重科技股出事！老虎全球管理基金年內狂蝕52%

外媒報道，受加息影響，科技股今年表現慘烈，重押科技股的老虎全球管理基金(Tiger Global Management)今年「虎落平陽」，5月旗下旗艦基金暴跌14.3%，今年累計虧損驟增至52%，多年收益在半年間人間極速蒸發。

老虎全球基金延續截至4月份的跌幅，5月份再挫14.2%，使其全年虧損驟增至52%。老虎全球管理的160多億美元資產人間蒸發，創辦人Chase Coleman多年來從科技股漲勢中斬獲的收益可謂化灰。

老虎全球周四(2日)於致投資者的信函中表示，「最近表現沒有達到我們在過去21年為自己設定的標準和投資者的合理期待，對此我們嚴肅以待，我們的團隊仍在最大限度地努力挽回近期損失。」

監管文件顯示，老虎全球第一季加倍押注雲端服務商Snowflake、二手車零售平台Carvana和有「東南亞小騰訊」之稱的科網企業Sea在內的科技股，之後隨着市場跌幅加劇，截至目前，Carvana在第二季暴跌77%、Snowflake下跌44%，而Sea在本季下滑30%以上。

成立於2001年3月、贏得「獨角獸獵手」美譽的老虎全球2020年年化報酬率超過20%，為其投資者賺取104億美元，去年下跌7%，但隨着今年科技股大規模拋售，科技股黃金歲月可能即將結束。

近期老虎全球和其他小老虎集團一直在撤出波動性較大的科技股，今年5月，老虎全球減持多家知名科技公司的股份，包括短租住宿網站AirBnB、內地網約車平台滴滴、專注女性市場的交友程式Bumble、串流影視平台Netflix和健身器材公司Peloton。

值得注意的是，老虎全球創辦人Chase Coleman和世紀大爆倉Archegos的創辦人Bill Hwang關係匪淺，兩人為老虎基金(Tiger Management)創辦人羅拔遜(Julian Robertson)的門徒，同為Tiger Cub(小老虎集團)的成員。