【環球貨幣革命】IMF：美元地位正生變　替代它的是...

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)經濟學家Serkan Arslanalp、Barry Eichengreen和Chima Simpson-Bell發表報告指出，過去幾十年來，美元一直是全球最主要的儲備貨幣，惟如今這情況正生變。

IMF指出，去年第四季，美元在全球外匯儲備中的佔比已跌至59%以下，延續了20年來的跌勢，即美元並無隨着時間變得更具主導地位。

如今各國央行對非傳統外匯儲備的興趣，促使外匯儲備從對美元轉移到另類的貨幣，包括瑞典克朗、韓圜、澳元和加元。報告指出，傳統上不屬於外匯儲備的較小經濟體貨幣佔據了美元外匯儲備減少部分的3/4。

與此同時，其他在國際上發揮重要作用的傳統儲備貨幣，包括歐元、日圓和英鎊，並沒有因美元佔比下降而獲益。

造成上美元地位受侵蝕的原因主要有3個：非傳統貨幣市場的流動性不斷增加；新金融科技興起使小型經濟體的貨幣交易成本更低；10年期美債孳息率下降，各國央行轉向孳息率更高的債券。

IMF的一名高級官員Gita Gopinath也曾警告，西方集團在俄羅斯入侵烏克蘭後實施制裁可能會削弱美元主導地位，戰爭也可能促使虛擬貨幣和穩定幣的採用。在非傳統貨幣取代美元下，IMF直言：「這一切都表明若美元主導地位終結，打敗美元的可能不會是美元的主要競爭對手，而是一群廣泛的替代貨幣。」