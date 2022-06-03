大埔項目首輪大開紅盤　南九龍盤錄「一客兩食」成交

端午節樓價熱鬧，市場單日錄約186宗一手成交，其中大埔白石角Silicon Hill第1期首輪銷售大開紅盤，價單發售170伙即日沽清。另西南九龍維港滙II亦錄「一客兩食」大手成交，涉額逾4,452萬元。

●大埔Silicon Hill首輪全數售罄 套現逾13.68億

上述170伙成交價介乎539.25萬至1,211.02萬元，其中最高價成交為翠景閣第6座9樓A2室，單位實用面積661方呎，為套三房間隔，呎價約18,321元。

發展商表示，由於反應熱烈，短期內將加推單位，而今日招標推出的18個單位，亦會適時公布招標結果。

●區內客1160萬買大埔Silicon Hill三房擬作收租

買家張先生表示，自己亦居於大埔白石角的，區內租值不俗，以約1,160萬港元購入項目山景三房戶，計劃用作收租用途，並認為加息因素不會對樓市構成太大影響，疫情過後恢復通關樓市將穩步向上。

張太補充，早前亦購入另一個新界新盤面積400多方呎兩房戶，是次購入的Silicon Hill單位，未來有機會收回自用。

●維港滙II錄「一客兩食」成交 共涉資4452萬元

其中2座26樓C室，實用面積797方呎，成交價2,388萬元，呎價約29,962元。另一個單位為3A座16樓D室，實用面積790方呎，以2,064.64萬元成交，呎價26,135元。

●瓏碧端午售出兩房戶 至今累沽15伙套逾1.1億

●中原為THE HOLBORN買家提供父親節置業優惠

中原首席營業董事何偉強表示，疫情持續受控，社交距離措施陸續放寬，購買力重返市場，支持樓市繼續平穩發展。THE HOLBORN毗鄰港鐵太古站，附近生活配套發展成熟，亦坐擁港島東核心商業區優勢，未來發展潛力可看高一線。區內全新盤供應罕有，相信項目受分支家庭及投資客歡迎，預料入伙後呎租可達80元，租金回報達3厘。

●利奧坊‧壹隅開放式戶以逾473.53萬元售出

恒基地產（00012）旗下旺角利奧坊‧壹隅昨周五(3日)售出1伙，單位為1座5樓N室，實用面積約206方呎，以開放式設計，成交價逾473.53萬元，呎價約22,987元。