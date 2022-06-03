桑德伯格積極賣fb持股　過去10年套現逾132億

外媒報道，剛宣布於今年秋天卸任Facebook(fb)母公司Meta Platforms營運總監的桑德伯格(Sheryl Sandberg)，在過去10年出售價值逾17億美元(約132.6億港元)的fb股份。

桑德伯格目前財富估計約16億美元(約124.8億港元)，成為少數非公司CEO或創辦人的億萬富翁。

許多企業高管傾向揸重公司股票，但桑德伯格一直是fb股票的積極賣家，在過去10年透過定期安排的股票銷售計劃，出售超過75%的稅後股份。

分析公司VerityData的數據顯示，她共出售fb超過2,200萬股股份，價值超過17億美元。另外，分析公司Smart Insider估算，依據對期權和限制性股票銷售的處置，實際上出售的股份可能更多，價值估計接近19億美元(約148.2億港元)。

VerityData研究主管Ben Silverman指，桑德伯格在過去10年售出的公司股份，令其成為所有美企中最大的內部賣家之一。VerityData數據顯示，她在過去10年平均股票售價為每股79.1美元。