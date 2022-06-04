東方日報B1：美經濟堪憂　恐畢生最愁

高通脹、貨幣政策收緊，以及俄烏戰事風險一直纏繞美國經濟，久久不散，前景朦朧暗淡，不斷有著名人物發表悲觀經濟預警！最新是「投行界」高盛總裁John Waldron指出，目前經濟動盪是他職業生涯其中一個最具挑戰的環境；「基金一哥」貝萊德行政總裁芬克更警告聯儲局遏不住通脹，未來數年皆要受高物價之苦；「世界首富」馬斯克更出動第六靈感，自言對經濟前景有一種「超級大鑊」的感覺。

美國就業狀況在經濟前景失色下亦見轉弱迹象。美國勞工部公布，5月當地新增非農就業職位雖達39萬個，好過預期，但失業率維持3.6%，未如預期降至3.5%；今次市場亦關注打工仔平均每小時工資變化，結果按年升5.2%，符合預期。由於就業數據對辦，進一步確立聯儲局本月會加息0.5厘。另外，同月ISM服務業採購經理指數(PMI)為55.9點，遜預期，創去年2月以來最低。

市場預期續收水，道指周五(3日)早段曾跌391點，低見32,857點；標指挫66點，弱見4,110點；納指跌287點，報12,029點。

面對經濟困局，高盛Waldron坦言：「這是我職業生涯中遇過最複雜、最波動的經濟環境。我們雖然曾度過不同周期，但這次一系列因素堆疊，對金融系統造成的衝擊，於我而言是前所未見的。」

對於摩根大通行政總裁戴蒙早前形容經濟將迎來「颶風」，Waldron則指，不會用天氣比喻經濟現象，惟強調的確存在一系列史無前例的利淡因素，包括大宗商品的衝擊，以及疫情期間實施的大規模貨幣和財政刺激措施。他預料，資本市場活動將大降，交易量或按年銳減70%，但併購交易將較具韌力。

縱然部分人認為美國聯儲局的緊縮措施將損害經濟，惟對該局而言，收緊貨幣政策乃勢在必行。聯儲局副主席布雷納德直言，該局在9月便停止加息似乎說不過去，「把通脹抑壓至目標2%水平仍前路漫漫，故很難叫停。」她支持聯儲局均在6月和7月加息0.5厘，使利率升到1.75至兩厘，強調抗通脹是當局首要任務。

布雷納德的預測與市場脗合，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯邦基金利率在7月上調到1.75至兩厘的機率近九成，年底把利率上調到2.75至3厘的則有55.3%機率，意味在7月後餘下3次議息會議中，聯儲局將再共加一厘息。

不過，布雷納德強調9月決定是否續加息半厘仍需取決屆時通脹情況，若通脹水平和需求有下降趨勢，或僅加0.25厘息。她不認同加息將為經濟造成重大影響，因家庭和企業的財務狀況穩健，且市場已預期當局將在未來兩次會議各加息半厘。

然而，全球最大資產管理公司貝萊德的舵手芬克坦言，聯儲局的行動恐最終功虧一簣，因推高通脹的主因非當局所能控制。他解釋，高通脹主因是全球各地疫情發展及封城措施，供應因素為關鍵推動力，而聯儲局並沒有解決供應的工具，故料市場震盪將持續，隨着經濟轉型至更綠色的能源，通脹料將持續高企。