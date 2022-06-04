Apple恐最快周五陷死亡交叉　步入長期跌浪？

外媒報道，市場預測蘋果公司(Apple Inc.)最快周五(3日)將陷入死亡交叉，若然成真，將是自新冠疫情爆發以來首見。市場擔心將掀起Apple更長的跌勢。

事實上，Apple股價今年一直受壓，目前股價比2022年1月3日的創紀錄收市價182.01美元低約16%。

Apple周四(2日)收市升1.68%至每股151.21美元，其股價接近陷入死亡交叉，Apple的50天線來到159.573美元，200天線來到159.489美元，兩條日線非常接近。

Apple最近一次陷入死亡交叉的時間是在2018年12月，當時股價從2018年10月3日232.07美元下跌32.4%，自此後Apple又再跌9.3%。

如果50天線跌穿200天線，即陷入死亡交叉，通常被視為長期上升與下降趨勢之間的分界線，分析認為，這意味短期拋售將進入長期下跌的趨勢。

大型科網股在今年陷入死亡交叉後往往表現黯淡。美國科技巨頭微軟於3月15日出現死亡交叉，自此後下跌 5.2%。美國電商龍頭亞馬遜在1月25日出現死亡交叉以來，股價迄今下跌約10.9%。納指在2月18日驚見死亡交叉後，該指數目前累跌9.5%。