黑天鵝基金經理：關注「史上最大信貸泡沫」會否爆破

據外國傳媒報道，成功押注2008年金融海嘯而大賺數十億美元的避險基金環球投資公司(Universa Investments)、擅長管理尾部風險的「黑天鵝」基金經理Mark Spitznagel周五(3日)表示，金融體系最容易受到「人類歷史上最大的信貸泡沫」的衝擊，並關注其會否破滅。

Spitznagel強調自己不是末日論者，其基金的目標是在黑天鵝事件期間為客戶提供保護。他說：「如果這個信貸泡沫破滅，那將是所有人所見過的最災難性的市場失靈。他指不希望不會發生這種情況，因為市場已經讓自己身陷困境。

他長期以來一直批評央行把利率維持在接近於零甚至為負的水平，他說這推升了資產價值並鼓勵過度借貸。現在，全球央行官員都在收緊貨幣政策以抗通脹，意味到多年來「過度放水」的信貸市場面臨收緊，泡沫面臨關鍵的爆破風險。

Spitznagel更稱，美國國債和黃金等傳統避險資產今年讓投資者失望，更添痛苦。

事實上，在Spitznagel發出上述警告之前，本周已經有人發出類似警告。摩根大通行政總裁戴蒙周三(1日)警告市場做好迎接「颶風」的準備，因為經濟面對的是一系列前所未有的挑戰，包括貨幣政策量化緊縮和烏克蘭衝突。

同時，高盛集團總裁John Waldron周四(2日)於投資者會議上表示，全球經濟正受一系列衝擊，警告未來將步入一段艱難時期。