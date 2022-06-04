美股道指收挫348點　Tesla下瀉9%

美國最新數據強勁，投資者憂慮聯儲局將落實更強硬的貨幣政策，美股3大指數周五(3日)受壓。道指收報32,899點，跌348點或1.05%；標指收報4,108點，跌68點或1.63%；納指收報12,012點，跌304點或2.47%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌0.94%、1.2%、0.98%。

美國勞工部公布，5月當地失業率推持3.6%，略高過市場預期的3.5%，續創1969年12月以來最低水平。同月新增非農就業職位39萬個，遠高過預期的32萬個，反映勞工市場勢頭仍強；今次市場亦關注打工仔平均每小時工資變化，結果按月升0.3%，略低過預期的0.4%，反映聯儲局加息壓力減緩。

企業消息方面，加拿大運動品牌Lululemon首季收入按年增31.55%至16.13億美元；純利增31.07%至1.89億美元；每股盈利1.48美元，與收入同勝預期，主要受雙位數線上銷售增長及男士產品推動。該企上調全年收入指引至介乎76.1億至77.1億美元，此前預測為74.9億至76.2億美元，其股價周五收市跌0.59%。

美國電動車企業特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克於一封發給企內管理層的電子郵件指出，由於感覺「經濟狀況非常不佳」，公司需要「裁減大約10%的員工」，並立即暫停招聘活動，消息拖累股價下瀉9.22%，收報703.55美元。