1周10大驚奇︰大裁員潮殺到！「躺平」風氣蔓延...

通脹壓力升溫、經濟前景不明，加上年初至今環球金融市場表現欠佳，企業融資變得更為艱難。此前曾經炙手可熱的科網行業，也屢屢傳出裁員消息！所謂見一葉而知秋，可見全營商環境正在急速惡化，經濟放緩的影響未來將逐漸顯現。

【1、科網行業裁員不斷 騰訊升職未必加薪】

外媒日前引述騰訊內部信函報道，集團已告知員工，未來將不再保證升職的同時可獲得加薪。公司稱正檢視其薪酬政策，作為削減成本行動之一。騰訊通知員工有關政策變化，表明在年度審查中，考慮到公司的運營計劃和外部環境，因而作出這一決定，但公司仍將進行年度薪酬審查，並結合個人的貢獻和工作表現作決定。

各國央行的加息潮之下，融資成本增加、股市估值下跌等因素對科技初創企業的衝擊尤為嚴峻，Layoffs.fyi網站數據顯示，由4月至今各國初創企業累計已裁員2.05萬人，遠超去年第2季全季的2,695人，亦是疫情爆發以來次高。

本輪裁員潮於今年初起已見先兆，初創企業裁員人數由去年第4季的3,292人，到今年首季大增2倍至9,800人，並於本季度提速增長。風險投資公司Stride創始人Fred Destin稱，他所提供的建議因不同企業而異，但總體而言，他正敦促其有份投資的企業盡可能削減成本。

中國的風險投資市場同時遇冷。市場研究公司Preqin數據顯示，中國今年首4個月風投交易額只得247億美元(約1926.6億港元)，按年急跌43.5%，與2021年全年錄破紀錄的1,310億美元相距甚遠，而跌幅較美國多出20.6個百分點，並遠高出全球下滑幅度31.8個百分點。

被譽為新經濟捕手的華興資本創辦人包凡直言，市況不景影響投資情緒，惟無人能預測這種環境何時結束。現時風險投資者選擇項目時更挑剔，隨着外資規避風險撤出中國市場，投資者的來源地和類型正發生長期變化，企業、新基金在現有情況下難以融資，中國風險投資行業的寒冬仍未完結。

【2、美國企業疫後重整 裁員規模恐達百萬】

疫情持續令美國勞動力收縮，據美國史丹福大學與墨西哥一間學府所做的長期追蹤調查推算，即使疫情完結，美國或會有300萬人不會返回勞動市場。不過，美國投行Piper Sandler卻警告，隨着企業在疫情後調整組織，裁員規模恐逾百萬人。

上述兩所學府在過去1年每月都作出調查，至今共訪問了5,000人，受訪者的年薪均是曾經或現時最少1萬美元(約7.8萬港元)或以上。結果發現在調查開展的首幾個月，穩定地約有10%人表示不會重返就業市場，去年底變種病毒Omicron肆虐期間，該數字更驟升至13%。

研究人員稱這種疫後不過正常生活的現象為「長期社交距離」(Long Social Distancing)，是新冠肺炎疫情對社會造成的傷疤。如果以2015至2019年沒有疫情的勞動人口增長速度來評估，加上今次調查的結果，美國勞動人口實際較疫情前少350萬人。

不過，支撐美國經濟的大量就業需求擬無期限押後之際，不少美企亦可能因應疫情而狠削就業崗位，不但導致招募職位自高位回落，甚至愈來愈多美企將示警啟動裁員計劃。

美國勞動力智能分析機構Revelio Labs發布數據顯示，衡量美國總招募人手的指標已自2021年10月高位急劇下跌，其中又以工業、非必需消費品職缺降幅最大。

Piper Sandler首席經濟學家Nancy Lazar指出，由於受惠疫情的產業大增產能，許多公司在疫情期間招募太多員工且支付過高薪金，在新一波裁員周期下，疫情期間享受最大薪資增長的低收入人群將首當其衝。

【3、香港搵食艱難！持牌地產代理人數跌至7個月低位】

作為香港經濟重要指標的地產界，同樣亦見人手萎縮。地產代理人數從高位不斷回落，地產代理監管局最新數據顯示，截至5月底持牌代理人數為41,657人，較4月份所錄的41,867人，按月減少210人，連跌3個月，並跌至7個月低位。相比2月份的42,408人歷史高位，已流失合共751人。

期內代理分行數目亦進一步回落，5月份錄7,129間，較4月再少23間，連續5個月下跌，並為10個月最少。

【4、花旗將香港今年GDP增長預測降至2%】

花旗發表亞太區經濟前景報告指，香港經濟於今年首季陷入低谷，並下調對香港今年GDP增長預測0.2個百分點，由2.2%降至2%，以反映該行下調對美國及內地GDP預測。不過，該行相信，即使本港出現第6波疫情，亦毋須回到直接「封城」的限制社交距離措施狀態。

花旗又指，本港能否出現更廣泛的經濟復甦，將取決於能否重啟與內地的免檢疫通關，以及放寬國際旅行限制等。該行對香港2023年GDP增長預測則維持3.5%。

在美國聯儲局進取加息下，花旗料香港資本或會繼續外流。香港金融管理局近期多次入市承接港元沽盤。鑑於聯儲局進一步加息預期和本地股市表現欠佳，未來仍可能會繼續觸發港元弱方兌換保證。資本外流可能會壓低香港銀行體系結餘的港元流動性，並促使金管局從外匯基金票據釋放更多流動性。

【5、買不動了？內地首季黃金消費量跌近10%】

內媒報道，近來黃金消費和投資同出現降溫迹象。中國黃金協會日前公布最新數據顯示，今年第1季，內地黃金實際消費量260.26噸，較去年同期下降9.69%。其中，黃金首飾168.86噸，按年下降0.19%；金條及金幣69.62噸，按年下降27.71%。

對於近期黃金市場降溫，分析師表示，一方面國內疫情影響線下消費活動；另一方面紐約商品交易所(COMEX)的金價在3月初達到每安士2,078美元的高位後，4月下旬以來，隨着美元轉強，美債實際利率持續回升，金價呈現急跌現象。投資者普遍存在買漲不買跌的心理，致投資黃金熱情下降。

展望未來，業內人士普遍認為，新冠肺炎疫情能否得到有效控制是決定短期內黃金需求的關鍵。另一分析師指，在目前全球經濟面臨下行壓力、國際地緣政治複雜等超預期變化影響下，投資者會更傾向於選購投資金條避險，下半年如果美國聯儲局繼續加快加息節奏，短期國際金價會受壓，在國際金價相對較低時，很多投資者會購買投資金條。

【6、美銀警告：英鎊面臨「完美風暴」 或淪為新興市場貨幣】

美國銀行分析師警告，英鎊前景嚴峻，或面臨「完美風暴」。該行策略師Kamal Sharma認為，英倫銀行(即英國央行)就算加息，亦阻止不了英鎊跌勢。他表示，英國的經常項目赤字、在北愛問題上與歐盟關係惡化、以及對央行公信力的質疑，或共同形成一場「完美風暴」。

以美元計，英鎊今年已跌近7%，成為全球主要貨幣中表現差勁的貨幣之一，跌幅僅次挪威克朗、瑞典克朗和日圓。

Sharma指，目前有更多見解認為，英鎊有新興市場的特徵，雖然英鎊的困境不應誇大為某種「末日情景」，但英國政策日趨政治化，正在削弱英鎊，跟新興市場情況很類似。

他還指摘英倫銀行，認為該行變得難以理解，而且透明度變差，令英鎊變得愈來愈不穩定。他又表示，儘管英鎊是全球交易最活躍的貨幣之一，但自2016年以來，英鎊經常受制於流動性黑洞。

【7、大摩指美債估值具吸引力 料最壞時期已過】

受收緊貨幣政策預期所影響，美國債券價格下滑，孳息率上升。不過，摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets認為，美債市場於首季經歷史上最大跌幅後，最嚴重的跌勢可能已結束，債市已消化美國聯儲局未來加息的大部分影響，令債市估值變得更具吸引力。

Sheets估計，美債收益率將在今年夏天趨穩定，利率波動降低，有助於抵押貸款、市政債券和投資級公司債券。但他警告現在買入高收益率債券，即俗稱的垃圾債券還為時過早。他還預計，信貸違約掉期(CDS)表現將超過現金，因投資者會認為它們可對沖眼前的不確定性。

【8、高盛：電池金屬大牛市玩完 鋰價明年或冧70%】

由於電動車在全球迅速普及，近年動力電池原材料價格大升，但隨着愈來愈多投資者湧入市場，高盛預言電池關鍵原材料的牛市即將結束。

外媒報道，高盛分析師Nicholas Snowdon和Aditi Rai團隊稱，雖然動力電池金屬的長期前景仍強勁，但投資者太過狂熱，導致目前出現供過於求的局面，關鍵原料價格將大幅下滑。

高盛預測，生產電動車專用電池、有「白色石油」之稱的鋰將從今年略低於每噸5.4萬美元的價格，下降至2023年略高於1.6萬美元的水平。另一電池原材料鈷明年價格可能會從現時的8萬美元，降至每噸5.95萬美元。至今年底，另一電動車用鋰電池的關鍵原材料鎳的價格可能上漲近20%至每噸3.65萬美元，但之後的「基本面壓力」將再次推動鎳價向下。

高盛表示，投資者充分意識到，動力電池金屬將在21世紀的全球經濟中發揮至關重要的作用，然而，儘管需求呈指數增長，但他們認為電池金屬牛市目前已結束。

該行又指，資本大量湧入與長期電動車需求相關的供應投資，本質上是將現貨驅動的商品作為前瞻性股票進行交易。這種根本性的定價錯誤反過來在需求增長前產生巨大的供應反應。

【9、耶倫承認去年對美國通脹判斷失誤】

美國通脹持續高企，已經成為經濟最大的威脅！美國財長耶倫表示，總統拜登認同聯儲局將對抗通脹作為優先任務，指該局正採取需要的行動。耶倫又承認，去年她對美國通脹前景的「判斷失誤」。

耶倫指出，在經濟轉型階段，拜登政府希望保持就業的增長狀態，並預計就業人口恐無法維持新冠肺炎疫情爆發以來的增長勢頭，但相信美國經濟會繼續按充分就業的狀態運行。

【10、斯里蘭卡面臨人道危機 呼籲鄰國提供糧食援助】

斯里蘭卡的債務危機正在演變為人道主義緊急狀況，該國已向南亞區域合作聯盟糧食銀行申請援助。斯里蘭卡呼籲鄰國提供糧食援助。

斯里蘭卡政府正在向南亞區域合作聯盟(South Asian Association for Regional Cooperation，簡稱南盟)營運的一個糧食銀行申請援助。在糧食危機期間，南盟曾向成員國提供大米和其他主食。

斯里蘭卡面臨70多年來最嚴重的經濟危機，並首次陷入債務違約，之前有指該國石油供應已到最後一天，燃料告急下，多名民眾卻為加油而喪命。總理維克勒馬辛哈早前表示，財政部連想找100萬美元都是一項挑戰。