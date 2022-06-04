致富智庫：想成功？知名私募基金創辦人分享4項特質、5大建議

著名私募基金凱雷集團(Carlyle Group)創辦人魯本斯坦(David Rubenstein)每每出現都成為大眾的焦點，早前他出席一個公開場合時就不停被追問，如今是否已陷入經濟衰退？他回答指誰也不清楚，但很明顯目前經濟沒有以往那麼活力十足。

【成功投資者有咩特質？】

他又趁機為自己將於9月份出版的新書大賣廣告，表示為了這本書訪問很多美國最優秀的投資者，並發現成功的投資者有4大特質，包括非常專注、有良好數學背景，以及閱讀大量材料；最重要的第4項特質就是有勇氣與傳統投資理念逆向而行。「目前最好的投資，很有可能是一些別人現在看見就跑的領域」。至於想知詳情的觀眾，到時就要留意新書出版時先睹為快喇！

【投資揀乜？】

那麼現在應該投資甚麼？他表示，那些收入很高又不是高科技品類的公司，因高科技公司通常有很高的增長期望，這樣的公司若是可以現金流或是市盈率3、4倍或是5倍的價格買入，就是最佳買入。

魯本斯坦又認為，價值投資已重回「時尚」，即再獲投資者寵幸。所謂價值投資是要以相對低價買下資產。至於何為「相對低價」？就是要比資產的「重置價值」低很多。

【虛擬貨幣點解唔會消失？】

對於大上大落的虛擬貨幣又點睇？魯本斯坦表明自己沒有買，但投資了一些相關服務的公司。他並仍然相信其價格波動太大，受不了價格波動的投資者最好不要碰。

他坦言，從另一角度看，人們注重私隱，即從虛擬貨幣交易中感受到的私隱感，還有那種相對可以輕鬆交易的能力。因此，虛擬貨幣不會消失，且現在要消滅它們亦為時已晚。「目前有1.9萬種不同的虛擬貨幣，我不確定我們需要這麼多種，最後可能只剩下幾種主導」。

講開魯本斯坦，他早於1987年離開法律行業，成立了凱雷投資集團，當時私募股權投資行業非常小，全球僅約250家，且行業被視為異類；據其公司網頁顯示，目前管理477家投資工具，資產規模達3,250億美元，已發展成為全球最大的私募股權基金之一。

【對後輩5大建議】

數年前，他接受內媒的專訪時曾對行業後輩作出5大建議，包括：(1)要有足夠智慧，「但不需要是天才。天才往往想得太多或太複雜」；(2)必需堅持不懈；(3)要堅持閱讀，不要以為大學畢業就不需要讀書，要盡可能了解世界上正發生的事情，他自己每年大約閱讀100本書；(4)學習如何分享與分擔，因「你不可能自己做完所有事情，傲慢的人通常不如謙卑的人那樣成功」；(5)做事情要道德，他相信「建立聲譽需要一輩子，毀掉它卻只需要5分鐘」。

小編就認為，上述至理明言並非只局限於某個行業先適用，其實更切合於在日常生活及待人處事之上，能好好運用，成功指日可待了！