將軍澳20個二手私宅5月錄逾220宗註冊　創9個月新高

香港置業研究部董事王品弟稱，據土地註冊處資料顯示，5月將軍澳區20個私人屋苑錄得221宗二手住宅註冊，較4月的186宗增加約18.8%，連升3個月，創9個月新高。由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市況。

將軍澳區20個私人屋苑中，11個屋苑二手住宅註冊量按月報升，7個屋苑報跌，2個屋苑持平。報升屋苑中，天晉1期錄8宗註冊，較4月的2宗增加3倍；君傲灣錄10宗註冊，較4月的4宗增加1.5倍；蔚藍灣畔錄16宗註冊，較4月的7宗增加近1.3倍。

報跌屋苑中，慧安園錄2宗註冊，較4月的10宗減少80%；領凱錄1宗註冊，較4月的3宗減少約66.7%；南豐廣場錄5宗註冊，較4月的10宗減少50%。

至於5月二手住宅註冊量將軍澳區20個私人屋苑排名方面，維景灣畔以43宗註冊居榜首，較4月的28宗增加約53.6%；新都城以23宗註冊排第二，較4月的33宗減少約30.3%；將軍澳中心以19宗註冊排第三，較4月的20宗減少5%。