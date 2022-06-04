聯儲局「收水」後遺顯現！美國前財長再警告衰退將至

前美國財政部長薩默斯(Lawrence Summers)表示，有證據表明聯儲局的緊縮政策正在對美國經濟產生影響，一些迹象表明勞動力需求出現轉變，未售出商品的庫存增加。他再次對美國經濟將陷入衰退發出了警告。

「我們看到一些跡象表明，一些公司不再像以前那樣報告存在嚴重的勞動力短缺。」他表示︰「我們看到了一些庫存增加的迹象。」

貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder早些時候指出，有許多公司凍結了招聘計劃，涉及科技、醫療和其他行業，有迹象表明，企業的勞動力供應有所改善。Rieder還警告稱，就業人數可能在3到4個月內減少。

薩默斯表示，他在就業報告中看到了「貨幣政策發揮作用的一些證據」。他表示，總體經濟狀況仍「非常緊張」。

他再次指出，歷史數據顯示，當通脹率超過4%且失業率降至4%以下時，兩年內就會出現經濟衰退。他表示，這一次將看到同樣的情況。在2021年通過財政刺激創造了過剩需求之後，聯儲局沒有工具可以順利地實現經濟「軟着陸」。

他還表示︰「如果經濟的生產能力下降了，我們就必須降低需求水平。工資上漲是當前消費價格飆升的主要原因。」

薩默斯對聯儲局的緊縮政策立場表示強烈支持，此前他曾經長期批評美聯儲在應對達到數十年高點的通脹問題上行動緩慢。