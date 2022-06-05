曜熊理財：股票基金下半年走勢如何？

美國經濟持續增長，市場仍關注美國通脹與經濟狀況。5月美股市場迎來了大量喜憂參半的財報，市場對今年下半年的預期意見分歧，部分投資者看全球股市下半年有望逐步復甦，標普500指數到年底可能回復，並維持與去年相同水平。

首先，部分市場投資者認為投資者已消化美聯儲的激進貨幣收緊政策，股票基金可望回穩，原因是基金倉位接近低點，加上美國消費者的支持、全球疫情後的重新開放，以及刺激和復甦的影響，經濟不會出現衰退。

相反，另一看法是全球金融市場可能面對更大波動，從貨幣政策收緊及地緣衝突等一系列前所未有的挑戰。股市反彈是短暫，因為在通脹居高不下，經濟和企業盈利增長仍面臨風險，預計股票基金將持續下跌。

不過，指數表現並不能充分反映實際情形，估計今年下半年能源股基金仍是大贏家。在市值大於200億美元的美股公司中，能源類個股佔據了5月漲幅首15位榜首中的10席，表現非常強勢。今年以來，能源股都一路領跑，整體平均漲幅接近60%。

科技股基金則相反，一直在遭到拋售。自去年11月美聯儲首次表示將收緊貨幣政策以來，高增長股票已進入一個下降通道。科技行業的估值已明顯放緩，下半年科技股仍受衝擊，如果經濟衰退的擔憂比預估的要嚴重，科技股基金將會繼續波動。最後，保持充足現金仍是目前最好的策略。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉