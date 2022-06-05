葉尚志：億和控股有望續受惠新能源汽車發展　目標價1.9元

港股延續平穩向好的發展狀態，雖然美國聯儲局踏入6月開始縮表了，對環球資金流會構成影響，但隨着市場對美聯儲激進加息預期有所降溫，加上內地穩增長政策的持續出台和落地執行，都有利市場找到喘息空間的消息因素。目前，恒指已恢復至50日線的水平，是2月下旬俄烏開戰以來首次，發出比較明確的回穩信號，如果其他消息面繼續配合的話，估計港股有進一步伸延反彈的機會。

公司近年新完工的北美墨西哥及武漢數碼模工廠投產，向特斯拉北美全車型前排座椅核心結構件產品進行直供。目前，公司汽車業務在手訂單逾140億港元，新能源汽車項目佔比有40%，有望繼續受惠於全球新能源汽車發展的大趨勢；建議可於1.5元以下買入，目標看1.9元，止蝕可定在1.2元。

第一上海首席策略師葉尚志