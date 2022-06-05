鄺紫珊：可考慮定期定額持續布局天然資源基金

美國總統拜登已表示不干預聯儲局對加息的決策，讓市場確定美國6月將再加息的步伐，與此同時，市場仍擔憂高通脹的環境會影響經濟表現。通脹升溫，加息相信是其中最快讓通脹降溫的方法。面對多方面不明朗因素，投資者都可能尋找在高通脹下的投資方向。

美國正經歷40年以來通脹最高的時期，聯儲局正以1980年代以來最快的速度調高利率。根據最新一次公布的聯儲局5月會議紀錄顯示，聯儲局將在6月及7月的會議後，可能繼續各加息0.5厘。

自2月下旬俄烏戰爭展開，兩國衝突仍持續，預期短時間仍未有解決方案，俄羅斯亦沒有因為國際制裁而有退讓。事實上，歐洲一直依賴俄羅斯供應天然氣，故至今亦無法一致表態制裁俄羅斯，讓本來價格高企的天然氣價格也驅動「氣轉煤」的需求；加上多國也有禁運俄羅斯煤炭的措施，讓天然氣和煤碳的價格持續走高，此兩項商品指數在5月的單月升幅超過20%。

即使沒有戰爭而回歸供應的基本面，供需不對稱的問題也一直存在，現時各國制裁俄羅斯只將會讓全球供需不對稱的問題延續，故未來一段時間天然資源的價格仍會走高。

另外，中國堅持清零政策，並於境內好像上海各地採取封城措施，讓工業及商業活動暫停，市場擔憂供應鏈受影響。最近上海已開始解封，國內政府也推出多項刺激經濟政策，受惠政府對企業的補貼及刺激民眾消費的政策，過去幾天多個板塊的股票都有反彈，如果沒有進一步的壞消息出現，有望之前的低位已是底部。

現時地緣政治的不確定因素，加上物資短缺，讓各國也有機會限制農糧產品出口，造成全球原材料與商品價格快速上升，也帶動相關指數向上，在目前通貨膨脹及正處於加息的周期，可不妨考慮利用天然資源作為組合配置，以掌握能源與原材料價格上升及此段股市反彈的機會，或考慮以定期定額方式持續布局天然資源基金。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊