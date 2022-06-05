陳樂怡：料力勁科技長遠受惠電動車輕量化等勢頭
2022年06月05日 08:45
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美國聯儲局即將縮表，市場對加息前景看法反覆轉變。我們認為當加息縮表雙管齊下，美國經濟增長將會降速，當經濟轉弱，美股震盪，聯儲局下半年或有機會調整收緊貨幣政策的步伐，預計投資者短期觀望，但內地頻頻推出政策支持經濟，可為大市帶來支持，恒指支持位見於20天線(約20,400點)。資金傾向流入國策支持主題，包括基建、可再生能源、電動車等。市場焦點方面，未來1周內地將會公布5月外貿、信貸、CPI及PPI數據。
水泥股周四(2日)普遍捱沽，主因海螺水泥(0914)新任董事長上任後，提出重拾市場份額的策略，有機會展開價格戰，市場憂慮行業利潤受壓。事實上，基建及內房工程受疫情影響而延誤，水泥需求滯後，水泥價格乏力；加上，主要成本煤炭價格回調幅度輕微。故此，板塊股價3月起表現呆滯。儘管水泥股估值低，普遍息率較高，於低位料有承接，但若投資者有意捕捉內地擴大基建投資的主題，建議考慮基建三寶，首選首季訂單增長優於同業的中鐵(00390)。
個股推介方面，力勁科技(00558)為國內最大的壓鑄機製造商，技術領先同業，旗下客戶包括Tesla、蔚來等。公司於4月先後與銘利達簽署大型壓鑄機批量採購協議，並向文燦集團交付2台超大型9000T級智能壓鑄機，在Tesla產業鏈深耕；預計公司長遠可受惠於電動車輕量化、成本節約的勢頭，將會愈來愈多車企轉向汽車大型結構件一體化。估值上，預測市盈率為18倍，遠低於過去1年平均水平28倍。目標價15元，止蝕價11元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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