陳樂怡：料力勁科技長遠受惠電動車輕量化等勢頭

美國聯儲局即將縮表，市場對加息前景看法反覆轉變。我們認為當加息縮表雙管齊下，美國經濟增長將會降速，當經濟轉弱，美股震盪，聯儲局下半年或有機會調整收緊貨幣政策的步伐，預計投資者短期觀望，但內地頻頻推出政策支持經濟，可為大市帶來支持，恒指支持位見於20天線(約20,400點)。資金傾向流入國策支持主題，包括基建、可再生能源、電動車等。市場焦點方面，未來1周內地將會公布5月外貿、信貸、CPI及PPI數據。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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