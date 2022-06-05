郭家耀：政策預示可再生能源投資進一步加速

國家發改委及能源局日前發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，其中提出，到2030年，中國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快建構清潔低碳、安全高效的能源體系。方案亦指，將研究探索將新能源項目納入基礎設施不動產投資信託基金(REITs)試點支持範圍。

在創新新能源開發利用模式方面，方案提出要加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能基地建設，促進新能源開發利用與鄉村振興融合發展，推動新能源在工業和建築領域應用，引導全社會消費新能源等綠色電力。在加快建構適應新能源佔比逐漸提高的新型電力系統方面，方案提出，要全面提升電力系統調節能力和靈活性，著力提高配電網接納分散式新能源的能力，穩妥推進新能源參與電力市場交易，完善可再生能源電力消納責任權重制度。

在深化新能源領域「放管服」改革方面，方案提出持續提高項目審批效率，優化新能源專案接網流程，健全新能源相關公共服務體系。支持引導新能源產業健康有序發展方面，推進科技創新與產業升級，保障產業鏈供應鏈安全，提高新能源產業國際化水準。保障新能源發展合理空間需求方面，完善新能源專案用地管制規則，提高國土空間資源利用效率。充分發揮新能源的生態環境保護效益方面，大力推廣生態修復類新能源項目，助力農村人居環境整治提升。完善支持新能源發展的財政金融政策方面，包括優化財政資金使用，完善金融相關支持措施，豐富綠色金融產品服務。

政策預示可再生能源投資進一步加速，早前中央向國有發電企業發放500億元人民幣的可再生能源補貼，亦有利相關投資增加。數據顯示，內地頭4個月新增16.9GW太陽能發電及9.6GW風電，分別按年增加138%及45%，部分原因是去年項目延遲。今年中國已開工建設121GW太陽能項目，預計其中108GW可在年底前投入，遠超市場原先預計規模，帶動光伏上下游行業業績優於預期。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)