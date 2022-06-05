港府指未來重點發展及推動離岸人民幣業務

財政司司長陳茂波在其網誌表示，多年來，香港的新股上市集資業務非常暢旺，往往是市場的談論焦點。然而，政府下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心。除了股市、債市及新興的綠色可持續金融外，離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續着力發展和推動的重點工作。

他指出，香港現在已經是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%離岸人民幣結算業務，去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾7萬億。在香港的離岸人民幣資金池超過8,000億元，佔全球離岸人民幣存款約60%。此外，國家財政部自2009年開始連續13年在港發行人民幣國債，至今發行共2,380億人民幣國債。人民銀行亦建立在港發行中央銀行票據的常態機制，自2018起在港發行共5,000億人民幣票據。從國際大趨勢來看，隨着國家經濟體量持續擴大，人民幣在國際貿易、投資和儲備方面的需求，將會不斷持續增加。香港作為離岸人民幣業務樞紐，將會發揮更關鍵的角色。

展望未來，港府會循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道，以及穩妥高效的匯兌，匯率風險和利率風險的管理工具等財資服務，並會優化相關的市場基建，讓人民幣更好地在離岸市場循環流動，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能，助力人民幣國際化的進程。

陳續稱，會繼續豐富本港金融市場的多元發展，只要香港認清自身優勢和定位，固強補短，抓準國際大形勢，服務好國家之所需，香港的金融業必定能取得質和量的進一步提升。