疫情陰霾漸退　5月份工商舖註冊金額按月增43%

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，本港工商舖5月份註冊量錄436宗(主要反映4月份市況)，按月上升約16.6%，註冊金額則錄67.77億港元，按月躍升約43%。該行認為，市場上的負面氣氛逐漸消退，預料在未有重大利好消息出現前，後市交投將會繼續平穩發展。

美聯指出，5月份工商舖註冊宗數及金額全線上升。其中工廈及商舖註冊量分別按月升約21.7%及13.7%，分別錄241及116宗。商廈註冊量則按月升6.8%，最新報79宗，再創今年以來單月最高。

若按金額劃分，5月份註冊量最多的為500萬元以下的物業，共錄221宗，按月升約11.1%。逾500萬元以上至1,000萬元的物業，共錄93宗，按月急升約57.6%。逾2,000萬至5,000萬元物業則錄得7.7%的按月跌幅，5月共錄36宗。逾5,000萬至1億元物業的表現較遜，錄得10宗登記，按月跌41.2%。

而5月成交額過億元的「大刁」表現不俗，錄14宗交易，按月增2.5倍，當中9宗為工廈物業註冊，包括葵涌達利大廈16樓1-8室及17樓1-4室，以約2.64億元成交。另有荃灣有線電視大廈錄得多個全層單位的註冊登記，總成交金額逾16億元。此外，商廈佔1宗註冊，為以約1.92億元成交的油麻地廣東道530-536號四海玉器中心全幢，而舖位物業則錄3宗登記。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，本港疫情陰霾漸消退，但內地早前爆發疫情、俄烏戰爭等而實施的封控措施，令全球供應鏈受到一定程度的衝擊，多國央行為控制通脹而決定加息、美國聯儲局又啟動縮表等，或會令股市短期波動而對投資氣氛略有影響。

他指出，雖然近日出現感染群組，但隨着政府分階段放寬食肆堂食限制和營業時間，及部分處所被允許重新開放，市場上的負面氣氛開始退卻，不過，最受市場關注的通關仍然未有消息，因此預料在未有重大利好消息出現前，後市交投仍然會繼續平穩發展。