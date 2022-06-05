【深度解構】拆解美國失業率假象！就業惡化、企業難捱

早前公布的美國5月非農就業數據勝預期，失業率亦維持在3.6%不變，市場普遍將此解讀為就業市場表現穩健。不過，若仔細觀察勞工部發表的報告，就會發現這只是假像，因為反映更廣泛就業情況的「U6失業率」已連升兩個月，加上近期企業裁員消息不絕於耳，證明美國的勞動市場存在巨大隱憂！

美國勞工部針對失業率的計算方法，給出了6種不同定義，亦即所謂的「U1到U6」的6種失業率。一般坊間所說的「美國失業率維持在3.6%」，實際上是指「U3失業率」，該數據常見於媒體報道，是普遍常人認知中的失業指標。不過，在衡量更廣泛就業情況時，函蓋更多資訊的「U6失業率」實際上更具備參考價值。

「U6失業率」通常被認為是最能反映事實的失業率指標，也反映了失業人口與勞動人口總數之間的百分比。然而，不同於主要失業率指標U3，U6將在過去四周積極尋找工作的人口以及以下類別的失業人口納入考慮範圍。

1、找工作失敗後(連續12個月)不再尋找工作的人。他們對目前的經濟形勢感到失望，發現此刻就業無法實現。這類失業人口被稱為「氣餒的求職者」，一般被排除在U3失業率之外。

2、能夠找到工作但此刻不去尋找的人。

3、重返校園而拒絕就業的人。

4、因不利的經濟狀況而只有兼職或臨時工作的人。U3考慮到這類人們未來會就業，因此在失業率統計時沒有將其包含在內。

根據資料，U6失業率目前已連升兩個月，達到7.1%，為過去3個月來最高水平。這一數據也與美國近期的企業裁員潮趨勢相符，比如電動車公司斯拉(Tesla)估計將裁員近萬人，此前業績表現不佳的PayPal、Netflix等也此前已進行裁員；微軟、Salesforce、Meta、Twitter、NVIDIA、Lyft、Snap、Uber、Coinbase等公司亦均曾表示會減少招聘或削減開支。

另外，雖然5月非農就業職位增幅達39萬個，遠勝市場預期，惟較非農數據早一日公布的ADP私人就業職位數據卻只有12.8萬，遠差過市場預期的30萬。

要注意的是，這兩項勞動力市場調查數據背道而馳的情況，已經持續了相當長的時間，每當ADP數據表現較差時，勞工部的非農數據也會好過預期。比如修正後的4月ADP新增就業職位為20.2萬個(初值為24.7萬個)，遠差過預期的30萬個，惟4月非農新增職位卻達到43.6萬個(修正後)，遠好過預期的39.1萬個。

此前連續多個月份也有類似情況，最誇張的是去年12月，ADP數據初值達80.7萬(修正後77.6萬)，為預期值40萬的兩倍；而非農數據初值卻跌至19.9萬，僅為預期值40萬的一半。

這種奇怪的「背馳」現象自疫情爆發以來便一直持續。雖然過去ADP與非農偶爾也會有一定落差，但最終兩者的長期走勢都會趨向一致。而目前的情況反映出很可能是兩項統計出現「偏差樣本」，即其追蹤的數據群無法正確地反映出廣泛的情況，這或是由於人口變化、調查方式有誤等統計因素所致。

在這種情況下，所謂「遠勝預期」的非農就業數據，到底有多大的可信度？不妨問問那些收到裁員通知的特斯拉員工。

另邊廂，由於通脹持續高企，上游成本壓力大增，企業在除了把成本轉嫁予消費者外，削減開支便是唯一的選擇，而裁員正正是最常見的降成本手段之一。市場研究公司Gartner於5月的調查顯示，在受訪的180多家美國公司中，有20%的企業財務部門負責人計劃在截至7月底的3個月內削減成本，以應對通脹。

回顧上月，美國最大兩家零售商Target和沃爾瑪(Walmart)都公布了低於預期的利潤。Target本月早些時候表示，將承擔上升的運費和燃料成本，而不是轉嫁給客戶。沃爾瑪也表示，成本上升侵蝕了其第一財季利潤，預計將通過與供應商的談判來緩解部分壓力。而所有減少成本的舉動，最終難免會指向裁員。