大埔Silicon Hill加推153伙　入場費379.9萬

雷霆(左)及胡致遠

新地副董事總經理雷霆表示，新一批單位折實平均呎價約17,661元，屬原價加推，預計最快周六(11日)展開次輪銷售。他續指，首輪按定價發售的170伙全數沽清，套現逾13.7億元。

新地代理總經理胡致遠表示，新價單提供的單位涵蓋開放式戶至三房間隔，實用面積介乎217至580方呎，扣除17.5%折扣優惠後，折實售價約379.9至1,090.19萬元，折實呎價約16,427至20,354元。按定價計，新一批單位市值約13億元。

他續指，首輪錄得7組大手客買家，當中最大手斥資2,500萬元連購3伙。首輪客源方面，有75%為新界區、15%為九龍區及10%為港島區。

此外，項目今日(5日)透過招標沽出2伙，當中第5座12樓A1室，實用面積848方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連435方呎天台，以1,883.56萬元成交，呎價約22,212元。