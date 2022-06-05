5月份十大藍籌屋苑買賣登記創10個月新高

太古城是港島區成交最活躍的屋苑。

2022年5月份十大藍籌屋苑買賣合約登記錄332宗及29.48億港元，較4月的308宗及26.18億元，分別上升7.8%及12.6%，登記宗數及金額創2021年7月以來10個月新高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，數字反映本港疫情自4月趨向穩定，樓價見底回升，加上政府放寬按保，買家置業意欲增加，並帶動登記連升3個月。在十大屋苑中，5月份美孚新邨錄得最多買賣登記，錄59宗，總值5.12億元。嘉湖山莊則排第二位，錄48宗，總值2.95億元。位列第三的是太古城，錄45宗，總值5.38億元。

其餘7個屋苑方面，杏花村錄38宗登記，總值3.44億元、沙田第一城錄38宗，總值2.37億元、黃埔花園錄29宗，總值2.86億元、康怡花園錄23宗，總值2.17億元、海怡半島錄22宗，總值2.47億元、麗港城錄21宗，總值1.88億元；匯景花園錄9宗，總值約8,400萬元。

5月份有4個屋苑的買賣登記宗數較4月份錄得升幅。當中，宗數升幅最大的是杏花村，按月急升1.2倍。美孚新邨按月升55.3%、太古城按月升45.2%；麗港城按月升23.5%。匯景花園及黃埔花園按月無升跌。不過，康怡花園按月跌8%、沙田第一城按月跌20.8%、嘉湖山莊按月跌25%；海怡半島按月跌26.7%。