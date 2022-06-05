中國燃氣與呼和浩特市建立戰略合作關係

首先是雙碳及新能源項目。公司將積極推進開展碳資產管理及低碳服務等雙碳業務，以及光伏、充電樁/站、售電、增量配電網、綜合智慧能源等各類新能源項目。

其次是氣源保障。公司將積極引進多種氣源，加快建設儲氣設施，提高供氣保障能力，以滿足當地日益增長的天然氣需求。公司將協助呼市政府深入推進城鎮冬季清潔能源取暖、工商業煤改氣等民生工程，切實提升清潔能源利用率。圍繞和林格爾新區、新機場、伊利智慧健康谷等重大項目基礎設施建設，公司將發揮集團人員、技術等優勢，擴大天然氣管網覆蓋面，為重大項目提供充足氣源供應，助推重點區域高品質發展。

第3是積極參與基礎設施建設。圍繞清潔能源、水電氣熱等市政設施和具有開發利用價值的項目，公司將協助呼市政府盤活這些存量資產，有效地提升資產價值；公司亦將繼續推動城鎮老舊管網改造工程，切實保障居民安全用氣。

集團認為訂立戰略合作協議將積極發揮各自優勢，平等互利、優勢互補，着眼長遠、推動綠色發展。公司將充分發揮在城鎮管道燃氣、LNG儲備、LPG產業鏈、分佈式能源利用、集中供熱、合同能源管理及新零售增值電商服務全生態圈等方面的綜合實力和競爭優勢，與呼市政府共同推動呼和浩特能源基礎設施建設，推動呼和浩特市城鎮清潔能源利用，持續提升呼和浩特市綜合競爭力。

同時，加速推進集團在雙碳新能源領域的市場布局與戰略實施，從而使集團取得更大的企業效益與社會效益，為股東創造更大的價值。