鷹普精密江蘇廠房遇火災

董事會預期，南通廠房的生產將受到重大干擾，而目前無法估計何時南通廠房可全面恢復生產。集團管理層正努力透過利用位於江蘇省無錫的另一間表面處理廠房，並與其他鄰近第三方生產設施合作以確保持續經營業務。

截至去年12月31日止年度，南通廠房總收益及除稅後純利分別約2.76億及3,100萬港元。集團已購買第三方物業保險，該保險涵蓋南通廠房的樓宇、機器及設備，以及存貨，並已向保險公司報告火災事件。根據南通廠房於5月31日的管理帳目，跟火災事件有關連之樓宇、機器及設備以及存貨的帳面淨值估計約1.21億元。然而，目前仍無法確定集團因火災事件而導致的總財物和間接經濟損失，包括但不限於南通廠房在恢復正常生產前的銷售損失。火災事件導致的任何財物損失將會因應保險公司根據保單作出的任何賠償而減少。

集團慶幸火災事件並未造成任何傷亡。