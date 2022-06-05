【二手仍有暗湧】20大屋苑銀行估價未見進取

住宅樓價於第5波疫情後回升，而近月銀行估價亦趨平穩，20個大型屋苑單位中，佔半數的估價在過去一個月上揚，但上升屋苑數目已較5月少逾兩成，其中長沙灣宇晴軒及鰂魚涌太古城單泅位表現最好，按月升約3.4%及約3%，不過同期亦有約三成的屋苑估價下跌，沙田第一城跌幅逾2%。

據滙豐銀行網上資料，上述東網追蹤的項目中，佔10個估價按月上升，但比對5月時有13個報升為少，期內以市區屋苑走勢相對較好，上述宇晴軒2座高層單位，實用面積約501方呎，估價由5月初約979萬港元，上升約33萬元，最新錄約1,012萬元。

香港置業曾家輝稱，該屋苑於上月錄9宗買賣，較4月約11宗稍為下跌，平均實用呎價約19,020元，隨着交投回軟，近日部分業主議價空間增加約1至2%。

至於太古城順安閣低層戶，實用面積約580方呎，本月初估價錄約1,063萬元，較一個月前約1,032萬元上升約31萬元。中原李百達表示，該盤上月錄約20宗成交，平均實用呎價約19,802元，而本月則暫錄7宗，由於有1宗為事故同層單位，拉低平均呎價至約18,224元。

新界屋苑則以天水圍嘉湖山莊估價表現最好，該盤樂湖居6座高層戶，實用面積約548方呎，估價由約603萬元，按月漲約2.5%至本月初約618萬元。至於鰂魚涌康怡花園、東涌海堤灣畔及馬鞍山新港城等估價報升屋苑，升幅介乎約0.4至2%不等。

不過，期內亦有6個屋苑估價下挫，當中以沙田第一城跌幅最大，屋苑16座一個實用面積約327方呎高層單位，本月初估價約602萬元，一個月下跌約2.1%，為去年2月後逾一年低位。美聯翁凱傑指出，受大埔新盤開價吸引影響，屋苑5月錄約31宗買賣，按月少近三成，本月暫只錄1宗，屋苑41座低層A室，實用面積約284方呎，成交價498萬元，呎價約17,535元。

另一個藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島2座高層實用面積約526方呎單位，估價按月錄約1%跌幅，最新報約924萬元，跌至11個月的低位。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，4月份樓市開始復甦，樓價升勢較快，上月二手市場受新盤影響，令交投大減約四成，對價格亦構成影響。但仍看好下半年樓市表現，相信樓價會呈反覆向上走勢。