【美股前瞻】周五通脹數據最矚目　主宰短期走勢

西方集團在2月26日對俄實施金融制裁已百日，在俄國反擊下，能源和糧食等大宗商品價格急漲，美國3月消費物價指數(CPI)應聲由2月的7.9%，升至8.5%，至4月仍企8%以上，促使美國聯儲局加快升息步伐，美股受壓。由戰事開啟至上周五(3日)止的百日計，道指累跌0.7%；標指挫2.76%；對息口相對敏感的科技股傷得最重，納指累瀉7.86%。

美股6月首周未能延續5月最後一周的反彈勢頭，3大指數以跌勢告終。嘉信理財投資策略員Liz Ann Sonders表示，由於標指個別成分股大跌，反映股市實際上已進入熊市，市場情緒未夠悲觀，需有更極端的熊市行為，意味股市調整未完。

本周的焦點落在周五(10日)公布的通脹數據。金融機構National Securities認為，5月CPI將令市場確認通脹是否見頂，預期按年升8.2%，比4月8.3%放緩，若數據貼近或符預期，將有助提振信心。不過，均富會計師事務所潑冷水，雖然每個人都希望通脹見頂，但更大機會是難以達成。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾上周稱，未見有充足證據顯示通脹見頂，聯儲局需多次加息半厘應對。

企業方面，業績期屆尾聲，本周派成績表的公司包括金寶湯和製酒商Brown-Forman等。更需留神的是企業突發負面消息，尤其跨國企業，它們或如電腦公司微軟和軟件即服務(SaaS)商Salesforce因強美元而下調盈利指引，牽動市場神經。另外，巨富名人也會隨時「爆肚」，電動車企特斯拉(Tesla)創始人馬斯克上周五突稱裁員一成後，拖累股價瀉近一成，事隔一日後他稱未來一年Tesla員工總數將上升，惟薪金只會大致持平。