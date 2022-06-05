【俄遭制裁100天】著名巨頭陸續響警　花旗：歐大鑊

自俄烏兩國發生自二次大戰以來歐洲最大規模衝突後，對烏造成嚴重破壞，西方集團發動經濟制裁亦使俄國經濟嚴重衰退，全世界變得更窮。大型投資銀行舵手在過去一周均對全球經濟前景發布預警，花旗行政總裁Jane Fraser最新表示，美國經濟固然「大鑊」，但歐洲陷入衰退的機率更高。

她最近剛完成全球之旅回到美國，造訪了亞洲、歐洲與中東客戶，最常聽到的字眼是「3Rs」，即利率(Rate)、俄羅斯(Russia)與經濟衰退(Recession)。她稱，能源價格飆升已對歐洲部分產業造成衝擊，導致部分企業競爭力不如以往。由於電力與能源成本激增，迫使一些公司中止營運，使歐洲陷入衰退的可能性大增。她認為，歐洲央行在對抗通脹上較聯儲局落後數月，且缺乏應有的政策彈性，以致經濟更易陷衰落。至於美國，她認為最大問題在於利率而非衰退，預期美股波動性將降低。

事實上，摩根大通行政總裁戴蒙上周已警告，美國經濟正面臨史無前例的挑戰，包括加息與啟動縮表，以及俄烏戰事推升商品與能源價格，建議投資者做好迎接「經濟颶風」的準備；高盛總裁John Waldron也認為，當前經濟動盪是史上最具挑戰性的一次。

美國前財長薩默斯也再次警告美國經濟將陷入衰退，原因是一些公司不再像以往般嚴重缺乏人手，且看到一些庫存增加的迹象。他重申，往績顯示只要美國通脹超過4%且失業率低於4%同時發生，經濟兩年內就會衰退，目前正是如此。

於2008年成功押注金融海嘯大賺而成名的「黑天鵝」基金經理Mark Spitznagel更蠢蠢欲動，直言正關注人類史上最大的信貸泡沫會否破滅。