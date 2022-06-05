【港股前瞻】六絕月料不太淡　仍有望衝22500

俄烏開戰引爆投資者恐慌情緒，令港股2月下旬插穿23,000點大關，緊隨的是西方對俄國實施一系列金融制裁，使全球通脹壓力急升溫，港股跟隨外圍「再下一城」，由戰火開啟至上周五屆百日計，恒生指數已累瀉2,578點或10.89%。

恒指在「六絕月」開局已連跌兩個交易日，50天移動平均線再受考驗。惟香港股票分析師協會副主席郭思治重申對本月「先低後高」格局的看法，因內地政策效果已逐步顯現，且臨近半年結，基金「粉飾櫥窗」效應有望支撐大市，短期上望100天線及4月高位22,523點。

內媒引述光大證券海外稱，平台經濟政策持續回暖，對估值較低的科網股看高一線，包括中國民航信息網絡（00696）、阜博集團（03738）等；其次亦看好受惠於內地穩增長政策的建築企業及地產股，包括保利物業（06049）、中國能源建設（03996）、中國交通建設（01800）；以及疫後需求恢復利好酒店、餐飲、旅遊等行業。

天風證券海外亦看好建築建材板塊，惟選股與光大完全不同，天風推薦信義玻璃（00968）、福萊特玻璃（06865）等；亦看好紡織服裝企業、具較高盈利水平的豬肉股，如李寧（02331）、中糧家佳康（01610）等；最後才是快手（01024）、思摩爾國際（06969）等新興產業及互聯網平台企業。