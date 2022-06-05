【俄遭制裁100天】全球石油供應洗牌　非洲有着數

西方集團對俄羅斯施以金融制裁剛滿100日，由於當中不少措施涉及石油出口，一場橫跨全球的能源戰無可避免對各地帶來衝擊，同時輕易重塑了全球油市供應路線圖，但實際上圍繞石油定價的角力更趨複雜，即使強如石油輸出國組織及盟國(OPEC+)所有成員同意7月及8月每日皆增產64.8萬桶，但分析指此舉不會令全球供應增加太多，尤其是亞洲可能正伺機等待大手買入俄油的機會。

美國一聲令下禁止俄油進口，歐洲多國也對俄油退避三舍，隨着歐盟正式落實逐步禁運俄油，引來非洲供應商挺身介入以滿足歐洲需求。非洲傳統產油國主要集中在北非和西非，據瑞士諮詢公司數據顯示，4月從西非進口的原油，比2018至2021年的平均水平增加17%，北非供應歐洲的石油數量3月起也增加30%。

除非洲外，美國也增加對歐洲的供應。據商品數據分析公司Kpler數據，歐洲進口美國原油的交付量，與3月相比，5月增加逾15%，創下單月增幅紀錄。雖然美國向歐盟石油出口量激增，但同時美國石油供需缺口也持續加大，意味未來美國提高對歐的石油出口或具挑戰。

不過，俄油出口並無陷入此消彼長的困局，布蘭特期油價格在3月上旬癲見14年高位的每桶逾139美元後，時隔逾兩個月至近日再次重上120美元附近，反映能源戰只是曲線促使俄羅斯轉向印度和中國客戶，後者據報享有提貨折扣。印度對俄油胃納可能隨着國際油價狂飆而變得愈來愈大，金融數據供應商Refinitiv估計，5月流向印度的俄國原油達到336萬噸，比去年月均量38.25萬公噸高出近9倍，也引證俄羅斯副總理諾瓦克所言的俄羅斯原油很有競爭力，不缺市場買家。