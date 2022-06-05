【俄遭制裁100天】俄偷運烏小麥賺外匯　糧荒恐到2024

俄羅斯貨幣盧布在西方集團制裁其金融系統100日之際已明顯轉強，與西方集團原預期俄被制裁、盧布崩潰的「理想」情景相反！原因之一是俄國將糧食「黑市買賣」換取了可觀外匯收入，主要是秘密將烏克蘭的小麥出口獲利。可以說是俄國總統普京「挾石油、糧食以令歐美」的策略再報捷，雖被制裁但其外匯「金庫」仍穩如泰山。

俄烏兩國供應全球約1/3小麥，烏更被指是「歐洲穀倉」。然而近日烏大力指摘俄國偷走穀物，然後從克里米亞半島運到海外，包括土耳其。據稱，在黑海的門戶土耳其伊斯坦布爾，郵輪、貨船出入活動從未間斷，從俄烏戰事以來出入次數約4萬艘，與戰前相若，只是國際企業的大型船隻被較小的船隻取代。

俄國的貨物雖被制裁而不能運送，但俄國以外的貨物卻暢通無阻。有分析員透過衞星影像及雷達等，目睹這些貨船在俄軍封鎖的烏克蘭港口包括敖德薩、切爾諾莫斯克或馬里烏波爾市等裝載小麥，再經伊斯坦布爾運出至地中海國家，包括敍利亞、黎巴嫩、埃及等。

烏小麥雖悄悄「被出口」，但全球糧食危機仍未解決。評級機構標準普爾發表報告，估計俄烏戰事帶來的糧食供應緊張和糧價上升情況會維持到2024年。包括肥料短缺、出口限制、貿易阻隔、燃料和運費上升等因素，加大了日用品成本上升的壓力。該機構指，中亞地區的低至中收入國家，以及中東、非洲、高加索地區等有機會在本輪糧食供應衝擊之中最受打擊。負面影響將反映在經濟、政府財政，以致社會穩定等。

至於各主權評級會怎樣？該機構認為，需視乎糧食供應衝擊維持多久，以及對該主權影響的深度，另外也要看被評級的主權政府如何對社會和經濟成本減到最低，以及看國際援助力度。