【中美金融戰】未來3年料42隻中概股回歸港上市

美國證券交易委員會(SEC)短短兩個月內將逾百家中資概念股列入「預摘牌名單」，已達在美上市中概股的半數。第7批提出申辯文件的截止日期5月底已過，如同此前多批已屆申辯期限的中概股，罕有生還者逃脫，更恍如中美關係的晴雨表，反映中美博弈幾無退路，造就中概股不惜回歸港股，甚至選擇赴新加坡上市鋪定後路，券商中金公司料未來3年或有42隻中概股回歸。

中金推算，該42家有機會回歸港股的中概股，未來3年的年均發行新股融資額達288億元，相當於2021年香港新股集資總額的9%。若當中有公司選擇以不集資的介紹形式上市回流，集資規模將更小。至於日後在美國退市，可能導致部分受投資地方範圍、工具等約束的海外投資者，無法將其持有的美股轉換成港股，而被迫減持，如只能納入美股的交易所買賣基金(ETF)，粗略估算年均規模或有126億元被動資金流出。

事實上，在美國《外國公司問責法》、可變利益實體(VIE)架構企業須向中國當局備案後才能赴境外上市的雙重打擊下，中資企業到海外上市自去年下半年起持續慘淡，由去年下半年僅得4隻中概股上市，驟降至今年迄今的兩間，反映一眾企業對監管環境不明朗的憂慮而放緩計劃。

美國國會早已通過修例，將未接受美國上市企業會計監管督委員會(PCAOB)核查的財務報表年限，由3年縮短為兩年。換言之，涉及的公司最快從2024年起被退市。有會計師坦言，地緣政治不穩，即使中美雙方仍積極就審計問題磋商，但在企業審計所需時間以月計的情況下，雙方實際可談判的時間已所剩無幾，況且外界對現時談判進展不感樂觀，相信許多中概股會繼續尋找其他的上市平台，尤其是香港，以分散投資風險。