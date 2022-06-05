新盤銷情不俗！3日沽214伙　發展商急加推

本月首個全新盤開售即錄沽清，發展商急不及待加推153伙，部署周六再作次輪銷售。新盤開售帶動之下，過去3日長假期一手市場錄得約214宗成交，當中有31宗為周末所錄得。

●大埔白石角Silicon Hill加推153伙

新地代理總經理胡致遠表示，新價單提供的單位涵蓋開放式戶至三房間隔，實用面積介乎217至580方呎，扣除17.5%折扣優惠後，折實售價約379.9萬至1,090.19萬元，折實呎價約16,427至20,354元。按定價計，新一批單位市值約13億元。

資料顯示，項目周日(5日)透過招標沽出4伙，當中第5座12樓A1室，實用面積848方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連435方呎天台，以1,883.56萬元成交，呎價約22,212元。

●旺角利奧坊‧壹隅3日連沽10伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤最新上載全新銷售安排，加推20伙於周四(9日)發售。包括10伙開放式單位及10伙一房單位，實用面積由206至288方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價由約459.8至721.2萬元，折實呎價約22,111至26,790元 。項目由上月初開售至今累沽120伙，套現約7.8億元。

●錦上路柏瓏II連沽3伙吸金逾4,250萬元

●青衣薈藍開放式呎價32,432元貴絕青衣

同時，另一伙單位為18樓B05宗，為實用面積208方呎的開放式單位，成交價為476.8萬元，呎價約22,923元。

●啟德維港1號兩房售1,127萬

●元朗站The YOHO Hub高層一房呎價約24,663元

新鴻基地產發展港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，新近以813.87萬元沽出第1座45樓J室，為實用面積330方呎的一房單位，呎價約24,663元。