新盤銷情不俗！3日沽214伙 發展商急加推
2022年06月05日 21:40
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本月首個全新盤開售即錄沽清，發展商急不及待加推153伙，部署周六再作次輪銷售。新盤開售帶動之下，過去3日長假期一手市場錄得約214宗成交，當中有31宗為周末所錄得。
●大埔白石角Silicon Hill加推153伙
新鴻基地產(00016)的大埔白石角Silicon Hill第一期加推153伙，包括首次推出的開放式戶型，折實售價379.88萬港元起。新地副董事總經理雷霆表示，新一批單位折實平均呎價約17,661元，屬原價加推，預計最快周六(11日)展開次輪銷售。他續指，首輪按定價發售的170伙全數沽清，套現逾13.7億元。
新地代理總經理胡致遠表示，新價單提供的單位涵蓋開放式戶至三房間隔，實用面積介乎217至580方呎，扣除17.5%折扣優惠後，折實售價約379.9萬至1,090.19萬元，折實呎價約16,427至20,354元。按定價計，新一批單位市值約13億元。
資料顯示，項目周日(5日)透過招標沽出4伙，當中第5座12樓A1室，實用面積848方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連435方呎天台，以1,883.56萬元成交，呎價約22,212元。
●旺角利奧坊‧壹隅3日連沽10伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊．壹隅，3日長期假內連錄11伙，合共套現約5,590萬元。當中，2座10樓J室，為實用面積264方呎的一房單位，最新以約632.7萬元成交，呎價約23,965元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤最新上載全新銷售安排，加推20伙於周四(9日)發售。包括10伙開放式單位及10伙一房單位，實用面積由206至288方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價由約459.8至721.2萬元，折實呎價約22,111至26,790元 。項目由上月初開售至今累沽120伙，套現約7.8億元。
●錦上路柏瓏II連沽3伙吸金逾4,250萬元
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，周日(6日)連沽3伙，吸金逾4,250萬元。包括1座17樓A3室，為實用面積668方呎的三房單位，成交價約1,339.4萬元，呎價約20,051元。資料顯示，該盤本月累計沽出7伙三房單位，共涉逾9,471萬元。
●青衣薈藍開放式呎價32,432元貴絕青衣
宏安地產(01243)的青衣薈藍周日(5日)連沽2伙，有開放式戶以項目新高價沽出。該盤的2樓A02室，實用面積185方呎，連166方呎平台，採開放式間隔，以600萬元成交，呎價約32,432元創項目及青衣區新高。
同時，另一伙單位為18樓B05宗，為實用面積208方呎的開放式單位，成交價為476.8萬元，呎價約22,923元。
●啟德維港1號兩房售1,127萬
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，最新售出2B座18樓E室，實用面積452方呎，採兩房間隔，成交價為1,127.2萬元，呎價約24,938元。
●元朗站The YOHO Hub高層一房呎價約24,663元
新鴻基地產發展港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，新近以813.87萬元沽出第1座45樓J室，為實用面積330方呎的一房單位，呎價約24,663元。