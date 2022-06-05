【中美金融戰】SPAC上市熱潮退卻　難為企業另闢蹊徑

美國特殊目的收購公司(SPAC)熱潮急降溫！在美國證券交易委員會(SEC)監管收緊下，今年以來在美上市的SPAC平均集資規模創7年來最低。各大投資銀行紛紛宣布縮減、甚至終止有關交易業務之際，SPAC風潮今年卻吹向亞洲，惟時隔兩個多月，本港第二宗SPAC上市消息才見蹤影。

SPAC在美股市場曾為「當紅炸子雞」，惟外媒統計，今年截至6月初，美國SPAC上市交易僅67宗，按年驟降近九成，平均上市規模僅1.7億美元，為2015年後最少，反映資金對SPAC上市熱情減退。

不僅如此，高盛集團上月宣布減少參與SPAC業務；美國銀行也縮減與SPAC上市公司的合作，並正評估相關政策，或進一步撤出業務；去年承銷SPAC最多宗數的花旗則早於4月表示，更清淅了解潛在法律風險前，將暫停在美的新SPAC發行業務。

分析指，SEC提出強化企業的信息披露水平之外，更移除一項重要的免責條款，令SPAC的公開文件將不再適用於免責條款，以避免企業過度吹噓其業績指引等。如此一來，SPAC優勢大減，亦令SPAC承銷商面臨更大責任風險。

隨着美國聯儲局「收水」，初創等企業估值明顯大縮水，SPAC公司業績也岌岌可危。研究公司Audit Analytics數據顯示，近月至少25家疫情期間通過SPAC上市的公司發出經營警告，坦言未來12個月維持營運的能力存在「重大疑問」，佔疫情期間SPAC上市比例逾10%，該比例更是通過傳統的首次公開招股(IPO)方式上市企業的兩倍。

據報過去3個月，亞太區最少6家SPAC企業放棄在美上市計劃，涉及集資額13億美元；美國財經雜誌《福布斯》母企已宣布放棄推進與本港一家SPAC合併上市的計劃。

分析認為，香港SPAC的門檻比美國更高，削弱了本港SPAC市場流動性；加上多國央行「收水」，亞洲恐難以複製當年美國SPAC上市熱潮。