二手減價成交不絕　持有數年賺幅不多

二手市場續現減價成交，荔枝角美孚新邨原則一房單位，放盤約1個多月，減價20萬港元，剛以660萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林偉業透露，灣仔尚翹峰3座低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以1,075萬元易手，呎價約22,165元，新買家屬於用家，原業主於2015年1月以826.5萬元買入，持貨約7年帳面獲利248.5萬元，單位升值約30%。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌君豪峰中高層J室，實用面積約219方呎，開放式間隔，並獲同區租客垂青，議價後以月租1.38萬元承接，呎租約63元，業主於2018年1月以約551萬元購入。

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九龍區

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街17號高層B室，實用面積約485方呎，原則一房間隔，屋內有新裝修，於今年4月底叫價680萬元放盤，減價20萬元，最後以660萬元成交，呎價約13,608元，原業主持貨約5年，物業帳面升值約一成。

●香港置業陳渝東表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街41號中層C室，實用面積約717方呎，三房間隔，以約2.3萬元放租約半年，吸引同區客洽詢，經議價後減價3,000元，減幅約13%，以2萬元租出，呎租近28元，低市價約3%。

●香港置業文啟光稱，荔枝角曼克頓山5座高層D室，實用面積約538方呎，兩房連露台間隔，望海景，以2.3萬元放租，即日便獲區外客接洽，減價2,500元或約11%，以約2.05萬元獲承租，呎租約38.1元，低市價約5%。

●中原黃家全指，西南九龍匯璽5月全月錄得82宗租賃成交，平均實用呎租約49元，屋苑5B座高層E室，實用面積約270方呎，開放式間隔，議價後以1.4萬元租出，呎租約52元。

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新界區

●利嘉閣石家誠稱，荃灣爵悅庭南爵軒極高層G室，三房間隔，實用面積約606方呎，呎價約17,624元，原業主於2011年3月以500萬元購入，持貨至今逾11年帳面獲利約568萬元，物業升值約1.1倍。

●祥益陳秀春表示，屯門豐連1座高層E室，實用面積約567方呎，兩房間隔，外區客見屋苑為區內半新盤，單位內籠新淨，更附有大部分家具，加上業主有700元的議價空間，遂便決定以1.58萬元租入，呎租約27.9元。

●祥益袁思賢指，屯門居屋兆康苑C座低層2室，實用面積約493方呎，兩房間隔，區內首置客原居於同屋苑，考慮到對該區環境十分熟悉，獲減價10萬元，於已補價自由市場以465萬元購入自住，呎價約9,432元。

●祥益林英傑表示，屯門御海灣連平台戶，實用面積約297方呎，一房間隔，區內客見屋苑為區內最新入伙的樓盤，加上業主增設基本家具，可即租即住，租客表明一次過預繳一年租金，減租300元，上述租客即睇即租」，月租1.32萬元，呎租約44.4元。

●中原曾紀賢表示，火炭駿景園1座中層B室，實用面積約958方呎，套三房間隔，開價約1,265萬元，議價後以1,228萬元易手，呎價約12,818元，原業主於2001年10月以365萬元購入，持貨約21年帳面獲利約863萬元，單位升值約2.4倍。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城5座高層B室，實用面積約836方呎，套三房連工人房間隔，獲買家以1,130萬元承接，呎價約13,517元，原業主於2005年8月購入，當時作價445萬元，持貨約17年帳面獲利685萬元，單位升值約1.5倍。

●世紀21奇豐莊瑞生透露，馬鞍山薈晴2座中層B3室，實用面積約238方呎，屬開放式間隔，望園景，叫價430萬元，放盤半年，以410萬元沽出，呎價約17,227元，原業主於2016年11月以392萬元購入，持貨約6年帳面獲利18萬元，單位期內升值約4.6%。

●香港置業表示，將軍澳新都城1期6座中層A室，實用面積約526方呎，三房間隔，享泳池內園景，單位以830萬元放盤不足7日，即獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約800萬元成交，呎價約15,209元，低市價約2%，新買家為首置客，是次入市自住。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳維景灣畔9座高層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價908萬元，終以約868.89萬元沽，呎價約17,448元，新買家只睇一次樓，得知銀行「估凸價」，立刻落票還價入市，屋苑現有約150個二手放盤，入場費由760萬元起。

●美聯林浩德指，將軍澳緻藍天1座左翼低層A室，實用面積約1,155方呎，四房間隔，望海景，吸引換樓客承接，成交價1,742萬元，呎價約15,082元，原業主於2015年4月以1,075.9萬元購入，轉手帳面獲利666.1萬元，升值約62%。