熱潮冷卻！中國初創投資基金年內僅籌163億

中國收緊科技企業監管，加上新冠肺炎疫情防控措施重挫經濟，投資者遂調整方向。外媒引述市場研究公司Preqin數據，中國的初創投資基金今年僅籌得21億美元(約163.8億港元)，與2021年全年的272億美元相距甚大，並改道至東南亞、印度市場，兩地創投基金共籌得31億美元，接近去年的35億美元。

新加坡風險投資基金Jungle Ventures聯合創始人Amit Anand表示，據他了解，旗下有一半投資者正試圖離開中國市場。硅谷私募基金紅杉資本亦曾提醒眾初創創始人及行政總裁，「好時光已過」，並需要為一個獲取資金嚴重受限的新時代做好準備，因估值和融資環境已發生巨大改變。

啟明創投創始主管合夥人鄺子平上月就撰文指，今年企業家和投資界情緒低迷，全球股市在過去數個月大幅回調，二級市場動盪造成很多一級市場正在融資的企業難以定價，令很多優秀項目進展緩慢。

值得留意是，中國企業「走出去」步伐亦有所放慢。會計師行安永一份報告指出，今年首季中國全行業對外直接投資達342.9億美元，按年僅增7.9%。中國企業宣布的海外併購總額甚至只有58.5億美元，按年急降65%，創歷史單季新低，上季交易宗數約107宗，按年少25%。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚指出，中國多地疫情反覆，對不少企業運作造成衝擊，負面影響或持續，料中企海外併購動能進一步減退。