拜登擬出手　阻中國等對手取得美國人資料

中美關係「水溝油」，雙方憂慮對方取得重大數據資料而密謀出招應對。據報美國拜登政府已草擬行政命令，將賦予司法部權力以阻止包括中國在內的外國對手，取得美國人的個人資料。

外媒報道指，有關方案一旦生效，司法部長會獲授權調查；更會指示美國衞生及公共服務部(HHS)避免聯邦資金用於支持將美國衞生數據轉移給外國對手。惟消息稱，文件仍屬初稿，未納入政府部門的意見，內容或調整。

白宮、美國司法部及商務部均拒絕回應。報道稱，此草案反映在前屆特朗普政府試圖禁止美國人使用抖音海外版TikTok和微信海外版WeChat而未成事後，拜登政府續有積極回應，以應對據指拿取美國人資料的中企所構成的國家安全威脅。

事實上，內地召車平台滴滴出行在美國紐約交易所掛牌僅一年便黯然退市，有傳是中央不滿公司赴美上市，或令內地龐大數據盡收外國眼底，導致一上市便遭勒令下架，其後更身陷連串的監管行動中，成為內地加強監管互聯網的關鍵事件，也激化中美兩國的中概股監管及矛盾，頓成尋求美國上市的中資科企噩夢。

滴滴從美股退市方案已於5月下旬獲股東通過，料本月2日或之後遞交退市申請，料有關申請生效後10日正式除牌。有指國企中國第一汽車集團正考慮收購滴滴的大量股權，承諾協助其解決相關數據安全問題，或為滴滴在港上市鋪路，惟兩企均未見回應。