傳沙特阿美分拆貿易業務上市　估值料2340億

環球股市因疫情、地緣政治等不利因素持續波動，連帶今年新股市場表現也乏善足陳，惟仍有企業逆市突圍而出尋求上市。當中，沙特國家油企沙特阿美傳計劃分拆旗下貿易業務上市，估值或達300億美元(約2,340億港元)。

外媒引述消息稱，趁油價高企之際，今年首季盈利創新高的沙特阿美正與高盛、摩根大通及摩根士丹利合作，協助研究分拆阿美交易公司(Aramco Trading)上市事宜。若事成，有望成為今年全球規模最大的首次公開招股(IPO)交易。

電動車產品備受矚目，電動車電池製造商中創新航科技早於3月已向聯交所遞交上市申請，傳其集資額達15億美元(約117億港元)，或為本港年初至今最大規模新股。