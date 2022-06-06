大新銀行：私人貸款今年料錄雙位數增長

儘管疫情對民生、社會和經濟仍帶來壓力，大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受本報專訪時表示，市場借貸需求一直存在，只是疫情暫緩借貸意欲，年初迄今該行私人貸款業務按年錄單位數升幅，預期全年維持雙位數增長。隨着美國進入加息周期，他預計不久將來香港借貸產品或進入息口調整期。

他指，年初至今大新新造私人貸款按年錄雙位數升幅，經數碼渠道申請佔整體貸款申請近兩成，客戶平均貸款額與往年相約，介乎20萬至30萬元，預期在該行推出新產品配套、改善借貸程序和團隊質素提升下，私人貸款業務可保持增長。儘管本港失業率高企，他稱，壞賬卻沒有惡化趨勢，惟留意到疫情期間因政府部門特別上班安排而滯後的破產申請，近期出現回彈，料今年壞賬情況與去年相約。

隨着市場逐漸恢復常態，大新於4月推出兩項私人貸款優惠。他指，過去數月市民集中抗疫，導致借貸行動延遲，疫情放緩後本港經濟活動反彈之際，客人融資信心亦見回復，故客戶對有關產品反應良好，4月申請宗數和金額與疫情前水平相約，5月申請宗數和金額則較4月好，有助帶動該行整體私人貸款業務。

美國聯儲局即將進行下次議息，市場預期當局維持「鷹」派加息，長遠或影響銀行資金成本。他表示，以往私人貸款息口達4至5厘，即使香港跟隨美國加息，息口仍算低，現階段不擔心加息將對私人貸款業務帶來明顯負面影響。不過，銀行半年結將至增加港元資金需求，近期本港銀行同業拆息明顯攀升，故料下次該行的貸款優惠推廣或適當調整息口，主要視乎利率走勢和資金成本