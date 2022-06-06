東方日報B1：幣戰生變　美元霸權恐終結

過去數十年來，美元一直是全球最主要的儲備貨幣。

自俄烏戰事爆發後，西方集團於2月26日將俄羅斯踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)國際結算系統，正式敲響經濟戰。然而，截至周日(5日)踏入第100天，俄國不但未被嚇倒，美元反有動搖之勢。

負責監察環球財金政策的國際貨幣基金組織(IMF)在踏入「俄遭金融制裁第100天」之際發表報告，指過去數十年來，美元一直是全球最主要的儲備貨幣，惟如今情況生變，尤其截至去年末季，美元在全球外匯儲備中佔比跌至59%以下，延續20年來的跌勢，即美元並無更具主導地位。

如今各國央行對非傳統外匯儲備萌生興趣，促使外儲從對美元轉到包括瑞典克朗、韓圜、澳元和加元，令這些傳統上不屬於外儲的較小經濟體貨幣，填補美元外儲減少部分的四分之三。其他在國際上發揮重要作用的傳統儲備貨幣，包括歐元、日圓和英鎊並無因美元佔比下降獲益。造成美元地位受侵蝕的主因有3個，包括非傳統貨幣市場流動性不斷增加；新金融科技興起使小型經濟體貨幣交易成本更低；美國10年期債息率下降，使各國央行轉向孳息率更高債券。

事實上，IMF已警告西方集團向俄實施金融制裁恐削美元主導地位，因戰爭或促使虛擬貨幣和穩定幣廣泛崛起。IMF直言，若美元主導地位終結，打敗美元的強者或非主要競爭對手，而是廣泛的替代貨幣。

在俄遭金融制裁第100天時，俄國表明西方制裁或迫使該國擴大出口貨物以盧布結算範圍，將與主要合作夥伴商議提升盧布的佔比。俄方強調，西方集團對俄採空前限制措施，對全球經濟構成嚴重打擊，所謂的制裁使供應鏈斷裂，金融結算體系遭破壞，令全球產品短缺，進一步推升價格。

英媒發表評論稱，俄國在經濟戰佔盡上風，因一系列制裁沒搞垮其經濟，更推升能源價格，推高西方通脹，盧布匯率也愈發強勢。

東歐戰事也令人民幣地位提高，亦帶挈香港。財政司司長陳茂波指，政府決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心。除股、債及綠色可持續金融外，離岸人民幣業務也是未來着力發展和推動的重點工作。

目前香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%相關結算業務。在香港的離岸人民幣資金池逾8,000億元人民幣，佔全球離岸人民幣存款約60%。從國際大趨勢來看，人民幣在國際貿易、投資和儲備方面的需求將持續增加，香港能發揮更關鍵的角色。