周樂樂：國家頻出穩經濟政策　睇好汽車和新能源板塊

上周A股市場表現搶眼，滬深兩市均做出四日連續陽線，滬港通資金亦錄得連續淨流入。不過，目前仍未看到有增量資金流入市場，近期兩市成交額穩定在9,000億元人民幣左右，所以市場依然呈現結構性格局，主要投資機會依然集中在國家政策大力支持且行業景氣度較高的新能源和汽車板塊。

近期國家的各種穩經濟政策頻繁出台，繼之前降低五年期LPR的寬貨幣政策和33項穩經濟措施之後，上周，發改委和能源局再印發《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，與此同時國家九部門印發「十四五」可再生能源發展規劃。由此可見，與新能源相關的各項基礎設施建設在未來一段時間將會提速，該行業也會成為國家穩增長的主要抓手。近期新能源板塊的走勢也體現了市場對該行業的樂觀預期。除了一系列的政策支持之外，帶動市場良好表現的還有受封控數月的一線大城市上海終於開始復工。

6月1日開始上海將恢復小區自由出入、公共交通運營和機動車通行。上海亦發布了《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，包括50條刺激消費的政策措施。由此可見，最黑暗的一段時期已經逐漸過去，投資者的信心亦慢慢恢復。所以上周相關的疫情后周期板塊和消費板塊亦時有表現。上周同時公布了股票市場的晴雨表指標——PMI指數。雖然五月製造業PMI和非製造業PMI指數仍然處於50榮枯線之下，但按月均錄得上漲。這代表5月的經濟開始慢慢復甦，我國的經濟有望逐步走出泥濘。

海外方面，美國聯儲局宣布6月1號開始以每月475億美元的步伐縮表，並將在三個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元。另外周一聯儲局理事發表的新講話中表明他將支持未來幾次聯儲局會議上繼續以每次50個基點的幅度加息。並在通脹率降到2%的目標前不會放棄50個基點的選項。因此在美國加息並縮表的雙重緊縮下，投資者對流動性緊張的情況不能掉以輕心。

對於接下來的操作建議，在高層一系列的喊話和政策出台之下，A股已經出現政策底。但是由於二季度國內經濟受到兩個一線大城市被疫情封控的影響，估計大部分行業二季度的業績依然差強人意。不過，由於上半年整個股票市場經歷了大幅回調，中長期來看很多行業估值已經回到合理水平，投資機會逐步顯現。有耐心的投資者可以挑選一些持續性較強，景氣度較高的行業慢慢進行定投布局。短期內，依然看好政策着力點的汽車和新能源板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂