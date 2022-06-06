醫思健康擬興建將予出租並用作醫療中心的新商業物業

創利發展為現有股東就合資事項(即大樓的所有權、開發、管理及營運)成立的合資公司。交割後，Healthy Cameron將與現有股東及合資公司訂立股東協議。合資公司將不會成為公司的附屬公司，且財務業績亦不會於集團的財務報表內綜合入帳。

公司間接全資附屬公司Healthy Cameron OpCo亦須承諾於大樓建成後租賃大樓的所有樓面面積，初步租期為5年。

合資公司目前擁有及持有該物業的業權，並擬收購餘下單位及將該物業地塊的組合地塊重新開發為估計可出租樓面面積約10.3萬平方英尺，主要用作醫療中心及其他臨床用途。大樓預期將於2024年第4季度落成。