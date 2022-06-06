醫思健康擬興建將予出租並用作醫療中心的新商業物業
2022年06月06日 07:15
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醫思健康(02138)公布，於2022年6月5日，Healthy Cameron及擔保人聯合(集團)投資(均為公司間接全資附屬公司)訂立認購協議。據此，合資公司創利發展有條件同意向Healthy Cameron配發及發行認購股份，認購股份將佔緊隨交割後合資公司經擴大已發行股本總額的30%。擔保人已同意就Healthy Cameron履行認購協議項下的若干責任提供擔保。
創利發展為現有股東就合資事項(即大樓的所有權、開發、管理及營運)成立的合資公司。交割後，Healthy Cameron將與現有股東及合資公司訂立股東協議。合資公司將不會成為公司的附屬公司，且財務業績亦不會於集團的財務報表內綜合入帳。
公司間接全資附屬公司Healthy Cameron OpCo亦須承諾於大樓建成後租賃大樓的所有樓面面積，初步租期為5年。
合資公司目前擁有及持有該物業的業權，並擬收購餘下單位及將該物業地塊的組合地塊重新開發為估計可出租樓面面積約10.3萬平方英尺，主要用作醫療中心及其他臨床用途。大樓預期將於2024年第4季度落成。