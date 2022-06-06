中國金屬兩附屬申請破產重整

董事會認為，透過自願向法院提交破產重整申請以及相關附屬公司在法院批准下將獲得平台與相關債權人重整其現有的債務。董事會預期，債務重整將減少相關附屬公司的債務、釋放相關附屬公司目前持有的優良資產內在價值及經營潛力，並允許相關附屬公司充分利用該等資產提升實現盈利的能力。儘管相關附屬公司目前在償還債務方面面對困難，惟董事會認為相關附屬公司持有的資產具有戰略價值；相關附屬公司擁有技術能力背景優勢；及根據中國政府發布的十四五規劃，相關附屬公司所在的生產及回收行業在內地獲看好。於債務重整後，董事會相信，相關附屬公司將能繼續持續經營，並改善相關附屬公司及集團的整體財務狀況。此外，透過債務重整，且希望出於社會責任，公司希望維護相關附屬公司員工的福利，並為當地社區作出貢獻。

相關附屬公司的主要債權人已表示支持債務重整。待成功實施債務重整後，相關附屬公司的機構債權人願意繼續向相關附屬公司提供融資信貸，而相關附屬公司的供應商則願意延長相應的付款賬期。在債權人支持下，董事會相信相關附屬公司於債務重整後將能持續經營。

儘管進行債務重整，董事會擬繼續專注於集團的現有業務，當中包括相關附屬公司的業務。