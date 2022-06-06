港股黑期跌150點　油價上周升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.15；港匯見7.8451；離岸人民幣(CNH)報6.6410；美元兌日圓處130.83；歐元報1.0727，英鎊報1.2498。金價處1,852.94美元。布油報121.36美元，紐油處120.38美元。比特幣報2.99萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指上周五(3日)收報32,899點，跌348點或1.05%；標指收報4,108點，跌68點或1.63%；納指收報12,012點，跌304點或2.47%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報21,226點，較港周四(2日)假期前收市高143點或0.68%。

●基金環球投資公司(Universa Investments)、擅長管理尾部風險的「黑天鵝」基金經理Mark Spitznagel表示，金融體系最容易受到「人類歷史上最大的信貸泡沫」的衝擊。

●美國總統拜登上周五在最近的就業數據發布後發表講話，強調美國經濟今年的增長速度可能超過中國，表明該國經濟是「世界上最強勁的」。

●紐約7月期油上周五收報每桶118.87美元，升2美元或1.71%，全周累升3.3%；布蘭特8月期油收報每桶119.72美元，升2.11美元或1.79%，全周累升3.87%。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，仍然傾向於支持聯儲局6月和7月分別加息50點子，而如果美國通脹依然高企，將支持該局在9月份進一步加息50點子。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,850.2美元，跌1.1%，創近3周以來最大單日跌幅。

●美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)上周五宣布，該公司全球消費者部門行政總裁Dave Clark將在其23年任期後辭職，將於7月1日正式生效。

●法國CAC指數收報6,485點，跌15點或0.23%；德國DAX指數收報14,460點，跌25點或0.17%。英股繼續休市。