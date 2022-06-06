港交所：LME就3月鎳合約交易決定遭申索35.6億元

香港交易所( 00388 )公布，全資附屬公司倫敦金屬交易所(LME)和LME Clear Limited在 Elliott Associates, L.P.及Elliott International, L.P.(原告人)提出的一項司法覆核申索中被指名為被告人。該申索於2022年6月1日提交予英國高等法院，並於2022年6月2日(香港時間)送達予LME和LME Clear。

於2022年3月10日發出的LME通知22/057中所述，在2022年3月7日(英國時間)，鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在2022年3月8日(英國時間)凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間08:15起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於2022年3月8日英國時間00:00或之後執行的交易取消。此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易其後於2022年3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

該申索擬挑戰有關實行及維持取消原告人聲稱於2022年3月8日英國時間00:00或之後執行的鎳合約交易的決定。原告人聲稱有關決定根據公法屬不合法及構成侵犯原告人的人權。

原告人索賠金額為約4.564億美元(約35.6億港元)。LME管理層認為該申索毫無法律依據，LME將積極抗辯。